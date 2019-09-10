Так себе интрига: президент РФ внес в Госсовет РК кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новоизбранному составу депутатов предлагается выбрать между Сергеем Аксеновым, который руководит республикой с октября 2014 года, депутат Госдумы от ЛДПР Павлом Шперовым и главой крымского отделения КПРФ Сергеем Богатыренко. Процедура формальная. Тем более что экс-спикер Госсовета Владимир Константинов, намеревающийся сохранить за собой этот пост, уже «предсказал» исход голосования.

Напомним, в ходе выборов 8 сентября партия «Единая Россия» получила 54,75% голосов избирателей, ЛДПР – 16,84%, КПРФ – 8,19%, «Коммунистическая партия «Коммунисты России» – 4,03%, «Справедливая Россия» – 3,95%, «Партия Пенсионеров» – 3,63%, «Родина» – 2,71% и «Патриоты России» – 0,39%. Во всех одномандатных округах победили представители «Единой России». Участие в голосовании приняли 33,2% крымчан, обладающих правом голоса.

В итоге в Госсовете РК второго созыва «Единая Россия» получает 60 мест, ЛДПР – 10, КПРФ – 5.

Первое заседание Госсовета планируется провести на следующей неделе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.09.19

В море не выходить: в Крыму снова штормит. / Президент России уволил главного следователя Крыма. / В Крыму работает делегация из США. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»