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Понедельник, 21 октября 2019, 21:40 мск

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ВРИО губернатора Севастополя может стать «главным медведем»

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев может возглавить региональное отделение партии «Единая Россия». По данным местных инсайдеров, соответствующее предложение ему сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как уже сообщал «Новый День», отделение партии власти в Севастополе с января текущего года возглавлял депутат Госдумы (от Новомосковского округа) Дмитрий Саблин. В Севастополь его прислали укрепить пошатнувшиеся позиции партии. И в результате его стараний «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание по партийным спискам получила всего 38,5%.

На смену Саблину прочили Татьяну Лобач – вице-спикера ЗакСо, второго человека в региональном отделении «ЕдРа». Дама она авторитетная, выборы в одномандатном округе выиграла уверенно, пользуется уважением и руководства города, и у горожан.

Но, похоже, Кремль уже намучился с местным менталитетом и не готов рискнуть выборами губернатора, допустив возможность очередного управленческого конфликта, как это было в текущем году, а потому решил сосредоточить власть (читай – ответственность) в одних руках.

И тем самым загнал Развозжаева в ловушку. С одной стороны, должность главного единоросса сулит полный контроль над ЗакСо.

С другой – перед глазами опыт Саблина, который с предыдущими депутатами – практически сплошь единороссами не справился. При этом врио не может не понимать, что, возглавив местную ячейку партии власти, он примет на себя весь негатив, с нею связанный. А негатива слишком много. Напомним, реальный рейтинг, который «Едианая Россия» продемонстрировала на выборах в ЗакСо, не превышает 11% – идти с таким на выборы равносильно самоубийству.

Сегодня Развозжаев вовсю работает на личный рейтинг (наступая на те же грабли, что и в Хакасии, где он пострадал, в первую очередь, из-за «ударной дозы» собственного пиара. Севастополь такая активность тоже раздражает – в городе считают, что врио пора вылезти из соцсетей и заняться реальной работой), а с «Единой Россией» собирать лайки ему станет гораздо труднее. Кстати, о принадлежности Развозжаева к партии до сих пор не сообщалось.

Но, опять же, как откажешь премьеру? Эдак можно и всю карьеру разрушить. И именно в этом суть проблемы: Севастополь для Развозжаева – не родина, за которую больно и обидно, а просто ступенька на карьерной лестнице. А это значит, что если понадобиться – он и вступит, куда надо, и возглавит все, что предложат. И интересы города тут совершенно ни при чем.

Севастополь, Илья Пелехов

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