Саблин всё: место главного единоросса Севастополя освободили для Развозжаева

Глава севастопольского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин покидает свой пост. Вместе с ним полномочия сложит секретарь отделения в Ленинском районе Севастополя Евгений Зубарев.

Как уже сообщал «Новый День», депутат Госдумы (от Новомосковского округа) Дмитрий Саблин возглавил отделение партии власти в Севастополе в январе текущего года. Его прислали укрепить пошатнувшиеся позиции партии и разрулить конфликт между исполнительной и законодательной ветвями власти. Но в результате его стараний конфликт стал трехсторонним, а «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание по партийным спискам получила всего 38,5%. Евгений Зубарев приехал в Севастополь вместе с Саблиным. По партийному списку прошел в Законодательное собрание, но отказался от мандата.

Пост главы городского отделения «Единой России» займет исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев. Это подтверждает и Саблин, написавший накануне заявление об отставке.

Сегодня вопрос о назначении руководителя севастопольского отделения рассматривается генсоветом «Единой России», завтра в Севастополе состоится городская конференция партии власти.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 24.10.19

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