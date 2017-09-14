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Избирком Севастополя озвучил окончательные итоги выборов губернатора

Избирком Севастополя озвучил окончательные итоги выборов губернатора

Избирательная комиссия Севастополя утвердила итоги выборов губернатора. Результаты с 11 сентября почти не изменились.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», явка на выборы составила 34,21%.

Из пяти кандидатов больше всего голосов набрал Дмитрий Овсянников – за него проголосовали 77 тысяч 406, или 71,05%.

Вновь избранный губернатор вступит в должность 18 сентября. После этого он должен будет распустить всех своих замов и начальников департаментов и начать формирование нового правительства.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 14.09.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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