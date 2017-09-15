Овсянников не явился за долгожданным удостоверением – все гадают, чем он болен

Победитель севастопольских выборов Дмитрий Овсянников не пришел на церемонию вручения удостоверения губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», планировалось, что глава Севастопольской избирательной комиссии Александр Петухов вручит Овсянникову «корочки» сегодня в 10.00, после мероприятие перенесли на 12.30, но он так и не появился. В итоге представитель избиркома зачитал итоги выборов без присутствия главного «виновника», пишет «Новый Севастополь».

Горожанам такой жест не пришелся по нраву: одни заявляют, что этим новый губернатор показал отношение к ожидаемой «победе», другие отмечают, что возможно у «новоизбранного» были веские причины. «Его избрали и все! Уже можно не соблюдать ни протокольные процедуры, ни другие мероприятия. Мне бы конечно хотелось бы думать, что у него были какие-то другие причины: болезнь, обстоятельства непреодолимые, но опять же они не наступают внезапно и то, что люди его ждали… Что можно сказать? До выборов он приходил вовремя», – отметила севастопольская общественница Елена Голубева.

«Это были первые выборы, конечно, очень символично, когда губернатор получает документ, удостоверяющий то, что он законно избранный губернатор. Это, безусловно, прокол службы аппарата, поскольку нужно было сформировать график Овсянникова так, чтобы его не отвлекали другие дела», – рассказала РИА «Новый День» соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Другие предполагают, что у губернатора могли быть не просто дела: «Вдруг человек заболел?», –комментирует отсутствие нового губернатора политолог Эдуард Журавлёв и добавляет: «У Овсянникова есть пресс-служба, которая обязательно должна сказать, почему он отсутствовал. Кто празднику рад, тот заранее готовится». А вот телефоны той самой пресс-службы предательски молчат и вместо комментариев слышны одни гудки.

Как сообщал «Новый День», вчера избирательная комиссия Севастополя утвердила итоги выборов губернатора: из пяти кандидатов больше всего голосов набрал Дмитрий Овсянников – за него проголосовали 77 тысяч 406, или 71,05%.

Вновь избранный губернатор вступит в должность 18 сентября. После этого он должен будет распустить всех своих замов и начальников департаментов и начать формирование нового правительства.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 15.09.17

Можно выдохнуть: «элитным чертям» не дадут баламутить воду в Тихой бухте. / Охота на прогульщиков: в Крыму будут искать школьников, гуляющих во время уроков в парках и супермаркетах. / В Крыму снова обнаружили фальшивые деньги. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»