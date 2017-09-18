Севастопольский губернатор принял присягу

Победитель севастопольских выборов Дмитрий Овсянников официально вступил в должность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инаугурация нового губернатора проходит в театре Луначарского. На церемонии присутствуют глава Крыма Сергей Аксенов, представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов, а также другие российские чиновники и представители местного «бомонда».

Правительство Севастополя сразу же после инаугурации уходит в отставку. Документы для согласования назначения заместителей губернатора будут внесены в Законодательное собрание через несколько часов. Обсудить предложенные кандидатуры депутаты должны 19 сентября.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 18.09.17

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