Сенатором Совфеда от Севастополя стал вице-адмирал

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил сенатором от Севастополя заместителя командующего ЧФ РФ Валерия Куликова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», указ Овсянникова о назначении Куликова опубликован на сайте правительства Севастополя. Основной задачей назначенного сенатора является защита интересов города в Совете Федерации, говорится в сообщении.

Напомним, до Куликова сенатором от Севастополя по квоте губернатора был журналист и издатель Андрей Соболев.

Как сообщал «Новый День», вчера победитель севастопольских выборов Дмитрий Овсянников официально вступил в должность губернатора.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 19.09.17

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