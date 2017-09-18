Эксперты: Овсянников будет под строгим каблуком до выборов президента РФ

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников начал формировать новое правительство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу же после опубликования предварительных итогов выборов Овсянников заявил, что проведет ряд кадровых перестановок, отметив: «речь идет о пяти-шести позициях».

Накануне стало известно, что председатель правительства Севастополя, вице-губернатор Дмитрий Гладский, ставший фигурантом скандала в детской больнице, уволен по собственному желанию. Исполнять его обязанности будет 41-летняя Алсу Гайнутдинова.

Она работала на различных должностях в банковской сфере, в федеральном фонде содействия развитию жилищного строительства, в министерствах сельского хозяйства и экономического развития, с июля 2014 года была заместителем полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, с января 2017 года занимала должность помощника министра промышленности и торговли.

Гайнутдинова возьмет на себя функции взаимодействия с министерствами и ведомствами по вопросам реализации федеральных целевых программ, проектов экономического развития Севастополя и привлечения инвесторов, а также будет курировать работу представительства правительства Севастополя в Москве.

По мнению экспертов, исполняющая обязанности главы правительства Севастополя – не самостоятельный выбор Овсянникова, а фигура «настоятельно рекомендованная» Кремлем, недовольным как результатами работы ВРИО в течение прошедшего года, так и провальной явкой на недавних выборах губернатора. И ее основная задача – погасить самые значимые конфликты и обеспечить в городе относительное спокойствие до президентских выборов, с одной стороны, и представить администрации президента достоверную информацию о происходящем, с другой.

Однако, отмечают политологи, Гайнутдинова, как и ее предшественник, рискует увязнуть в борьбе севастопольских элит, разобраться в хитросплетении которых неместному не под силу.

Между тем, Дмитрий Овсянников продолжает назначать на ключевые должности «варягов». Сегодня на аппаратном совещании новоиспеченный губернатор представил нового директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова. По словам Овсянникова, Тарасов возглавлял управление благоустройства и транспорта Ижевска, а потом был заместителем главы этого же города по социальным вопросам.

Севастополь, Илья Пелехов

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