Опять одни «варяги»: губернатор Севастополя представил претендентов на должность своих заместителей

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в Законодательное собрание пять кандидатур на должности своих заместителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава города решил сохранить в прежних должностях Владимира Базарова, Вячеслава Гладкова, Юрия Кривова и Илью Пономарева. Сегодня они рассказали депутатам о том, что сделали в своей должности за прошедший год, и что собираются делать дальше.

Алсу Гайнутдинова, пока исполняющая обязанности председателя правительства Севастополя, представила свою программу.

Принять решение по каждому претенденту на пост вице-губернатора депутаты должны будут 19 сентября на пленарном заседании Законодательного собрания.

Отметим, все пятеро приехали в Севастополь из других регионов России: Илья Пономарев, курировавший и снова претендующий на финансово-экономический блок, до переезда в Севастополь работал в Удмуртии; Владимир Базаров ранее работал директором департамента городского хозяйства администрации города Сургут. Замгубернатора по социальным вопросам Юрий Кривов работал зампредом правительства Пензенской области. Вице-губернатор по вопросам общественных коммуникаций и муниципалитетов Вячеслав Гладков до Севастополя был мэром закрытого города в Пензенской области.

Алсу Гайнутдинова работала в Нижнем Новгороде, а Севастополь приехала их Москвы.

Симферополь, Илья Пелехов

Симферополь. Другие новости 18.09.17

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