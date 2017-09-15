Дмитрий Овсянников, не пришедший за удостоверением губернатора, подписал первую отставку

Вице-губернатор Севастополя Дмитрий Гладский написал заявление об увольнении «по собственному желанию».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Севастополя Дмитрий Овсянников удовлетворил сегодня просьбу Гладского.

При этом градоначальник отметил, что его заместитель собирался уйти еще в июне, но по его личной просьбе остался до конца избирательной кампании, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Как уже сообщал «Новый День», в августе Гладский отличился во время визита в местную поликлинику. В выходной день дежурной смене медиков из департамента здравоохранения поступил приказ срочно помочь важному «гостю»: в больницу наведались Гладский вместе с женой и ребёнком. Чиновник «сдвинул» очередь ради своей дочери, хотя под кабинетом педиатра ожидали приёма тяжелобольные дети. На просьбу врача зайти в порядке очереди, вице-губернатор пригрозил медику увольнением.

На сторону педиатра встали городские общественники, которые разместили в Интернете петицию с требованием принести извинения детскому врачу. Однако чиновник извиняться не стал и организовал врачу обещанные проблемы: в медучреждение через несколько дней нагрянула проверка.

Напомним, несмотря на то, что чиновник воспользовался служебным положением и грубил медицинскому персоналу, осмотр всё же был проведен на должном уровне.

По сообщениям местных СМИ, чета Гладского наведалась в больницу, так как у ребёнка был ринит (насморк). При этом родители настаивали на необходимости проведения УЗИ. Для этого на рабочее место вызвали отдыхавшего врача, который был вынужден подчиниться «приказу сверху».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 15.09.17

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