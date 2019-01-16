Крымские коррупционеры за неполный год украли почти 70 млн рублей

В 2018 году в следственные органы в Крыму поступило 233 сообщения о коррупционных преступлениях, по итогам рассмотрения которых было возбуждено 188 уголовных дел. Об этом отчиталось Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым.

По данным ведомства, ущерб от преступлений, связанных с коррупцией, за девять месяцев прошлого года составил 68 млн 285 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия возмещено 35 млн 199 тысяч рублей и арестовано имущества на 68 млн 15 тысяч рублей , указали в крымском управлении СКР. Таким образом, в ведомстве констатировали, что «приняты меры к обеспечению возмещения всего ущерба».

Всего с 2014 года в крымские следственные органы поступило 1847 сообщений о коррупционных преступлениях, по результатам рассмотрения которых возбуждено 1035 уголовных дел, отметили в ГСУ СКР по Крыму.

С самой крупной взяткой за последние пять лет на полуострове в 2017 году попался бывший зампредседателя совета министров Крыма Олег Казурин – 27 млн рублей. Суд признал его виновным и назначил экс-чиновнику наказание в виде лишения свободы на срок 11,5 лет, а также штраф в размере 56 млн рублей и лишил права занимать определенные должности сроком на десять лет.

В октябре прошлого года по подозрению во взяточничестве по статье 290 УК РФ был задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. 12 декабря Басманный суд Москвы продлил срок содержания под арестом близкому к главе Крыма высокопоставленному чиновнику до 16 марта 2019 года.

Ранее прокурор Крыма Олег Камшилов заявил, что за прошлый год в Крыму возбуждено более 30 уголовных дел по выявленным финансовым злоупотреблениям, которые связаны с выполнением федеральной целевой программы на полуострове. Всего, по его словам, было выявлено более 2,5 тысячи нарушений законодательства при реализации ФЦП. Кроме того, отметил прокурор Крыма, установлены факты незаконного использования государственной и муниципальной собственности. «По результатам прокурорских проверок истребованы из незаконного владения порядка 30 объектов недвижимости площадью свыше 6 тысяч квадратных метров», – уточнил он.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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