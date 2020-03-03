Вице-премьеру Крыма прочат отставку

Вице-премьера Крыма Евгения Кабанова могут отправить в отставку.

Эту информацию РИА «Новый День» сообщил источник в республиканском правительстве.

Напомним, ради должности вице-премьера, отвечающего за строительство в рамках ФЦП, Кабанов отказался от мандата депутата Госсовета РК. В крымском парламенте он заседал в комитете по строительству, возглавляемом сестрой жены главы Крыма Евгенией Добрыней.

Кроме того, отмечают наблюдатели, вице-премьер имеет крепкие деловые связи с советником главы РК, бывшим мэром Ялты Андреем Ростенко. Некоторые даже полагают, что именно Ростенко контролирует финансовые потоки, идущие из Москвы в Крым в рамках ФЦП, но официального подтверждения этому нет.

Республика Крым с ФЦП не справляется, и за это должен кто-то ответить перед Кремлем. По одной из версий, «крайним» станет именно Кабанов. Тем более, что вопросы к нему найдутся не только у ревизоров, но и правоохранительных органов.

Напомним, место, которое нынче занимает Кабанов, считается несчастливым. Один из его предшественников – Олег Казурин отбывает почти 12-летний срок в исправительной колонии строгого режима. Кстати именно его вступивший в конце 2018-го года в должность вице-премьера РК Кабанов обвинили в срыве социальных объектов ФЦП в Крыму. Еще один бывший вице-премьер Виталий Нахлупин находится в СИЗО – его обвиняют в получении взятки в 5 млн рублей. За работу в рамках ФЦП последователь Кабанов его не критиковал, но именно при нем в 2017 году были сорваны 25 проектов, в том числе коммунально-очистные сооружения ЮБК (363 млн руб.), центральный канализационный коллектор Симферополя (11 млрд руб.), крупный тоннельный водовод в Ялте для обеспечения водой Южного берега (8,5 млрд руб.).

Симферополь, Анна Карпенко

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