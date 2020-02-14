«Саботаж и полнейшее издевательство!» Крымчане требуют отставки вице-премьера Кабанова

Жители Крыма требуют отправить в отставку вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Соответствующие письма они отправили глава РК Сергей Аксенову и вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

Речь идет об обманутых дольщиках, коих по всему Крыму насчитывается 1,5 тысячи человек.

«Группа мошенников (идет уголовное дело), под прикрытием очень «симпатичных» взаимоотношений с властями Ялты, не без участия чиновников республиканского уровня, сумела «отобрать» у простых граждан личные средства на строительство для них жилья, имитируя строительство более 23 объектов в Крыму, – рассказали РИА «Новый День» пострадавшие крымчане. – В 2018 году произошел взрыв негодования обманутых дольщиков в связи с продлением моратория на строительство всех объектов на территории Крыма и началом работы по выявлению незаконного строительства. При этом есть официальные документы, подтверждающие причастность некоторых должностных лиц РК к серым схемам обмана граждан и появлению более 1,5 тысяч обманутых дольщиков в Республике Крым. Мы обращались ко всем федеральным и всем региональным заинтересованным должностным лицам, однако помощи нет. По форме все чиновники действуют в рамках законов РФ, а по сути – полнейшее издевательство!» С октября 2018 года дольщики пытаются достучаться и до Аксенова, и до Кабанова, и до других чиновников. И дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки:

«Понимая, что это именно власти всех уровней РК «позволили» незаконную деятельность, Аксенов своим распоряжением создал специальную рабочую группу по решению этой проблемы, с широкими полномочиями. Даны исчерпывающие распоряжения всем министерствам и ведомствам РК, – говорят дольщики. – Дольщики поверили ему и, почувствовав поддержку и заинтересованность с его стороны в положительном решении нашего вопроса, выполнили его требование по подаче соответствующих заявлений в прокуратуру Крыма и УМВД Ялты для признания нас пострадавшими. Дольщики оперативно представляли выверенную и достоверную информацию в минстрой Крыма по каждому пострадавшему, включая заявления на компенсацию или на дострой объектов.

За этот период было проведено несколько совещаний и встреч под председательством Аксенова с привлечением представителей дольщиков и несколько совещаний под председательством Кабанова.

5 августа и 20 августа 2019 года Аксенов гарантировал, что: 1. Те дольщики, которые изъявят желание получить компенсацию и имеющие постановление правоохранительных органов о признании их потерпевшими, смогут получить эту компенсацию в сумме признанного ущерба и в срок до февраля 2020 года. 2. Для объектов незавершенного строительства, которые имеют значительный процент (более 70%) готовности, глава РК лично найдет инвесторов и застройщиков, и объекты будут построены и введены в эксплуатацию. 3. Уже готов и согласовывается региональный законопроект, с положительным решением нашего вопроса. Однако до настоящего времени результата нет. Мы видим только забалтывание и затягивание вопроса на всех уровнях власти, введение в заблуждение (очень мягко говоря) при ответах на наши письма и прямые вопросы на официальных встречах с дольщиками, а главное, идет системное искажение ранее принятых и озвученных решений и гарантий первых лиц РК.

Все чиновники ссылаются на отсутствие согласований по нашему законопроекту с федеральными властями. Несколько раз законопроект возвращался ими с конкретными замечаниями. При этом к законопроекту нас не допускают.

Более 7 месяцев власти РК не могут качественно подготовить и согласовать законопроект с федеральными властями. Кто исполнитель и соисполнитель, мы тоже не знаем. Мы усматриваем в деятельности чиновников умышленную волокиту, саботаж и самоустранение в интересах бизнеса. Выказываем сомнение в компетенции участников решения нашего вопроса. Мы не удовлетворены деятельностью властями Крыма, и считаем, что они не способны решать вопросы в интересах народа. Учитывая полнейшее наплевательское отношение властей по отношению к народу, мы вынуждены в дальнейшем системно выражать свой крик души в рамках митингов (протестов) в Москве и Симферополе. И рассказать всему миру, что на самом деле происходит в Крыму, и уже не только по вопросу обманутых дольщиков этого крайне проблемного региона России».

Пока дольщики ограничились письмом с требованием Аксенову и Хуснулину с требованиеп отставки Кабанова:

«Бурная деятельность Кабанова Е.К., его помощницы Смирновой Ю. и всей его организованной группы наносят репутационный вред Вам лично и всей республике Крым в целом. Кабанов Е.К. наносит вред республике не только моральный, но и материальный, – цитирует обращение дольщиков telegram-канал «Дионис Турруарович Апостолаки». – Также бездействие Кабанова и его группы наносят материальный ущерб нам – дольщикам строительства на ЮБК.

Все, что происходит на полуострове, не проходит мимо Вас. Вы лично вникаете в суть проблем и стараетесь решать их максимально быстро и эффективно, т.к. для Вас на первом месте – благо жителей и гостей полуострова. То есть – Человек.

Более года назад Вы лично собрали всех дольщиков и приняли решение: если нет угрозы жизни, то дома с высокой степенью готовности необходимо достроить! Провести экспертизу недостроев на предмет угрозы жизни и здоровью, если угроза жизни отсутствует – ВЫДАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА ДОСТРОЙКУ!

Прошло больше года, не проведена ни одна экспертиза, не выдано разрешений на достройку домов с высокой степенью готовности.

Некоторые активисты лично встречались с Кабановым, Храмовым, Буравлевым. Все в один голос говорят, что наши земельные участки не подходят под строительство и достраивать наши дома нельзя. Не соответствует плотность застройки, этажность, малое количество парковочных мест и т.д.

Заметьте, об угрозе жизни, здоровью, природе – речь НЕ ИДЕТ. И от кого мы это слышим? От тех, кто построил, либо курировал строительство на землях ИЖС, в парках и скверах? Сколько домов построила Смирнова Юлия на землях ИЖС и на других участках с нарушениями этажности и нормами застройки?»

Дольщики так же напоминают о 18-этажном доме, построенном в Приморском парке Ялты на 10-ти сотках, без парковочных мест. И подчеркивают: дом был построен в 2018 году, то есть во время запрета на строительство согласно 409-ЗРК.

«Это как получается: таким как Кабанов и Смирнова строить можно с грубыми нарушениями? А нам достроить наши дома нельзя? – возмущаются авторы письма. – Где нам найти справедливость? К кому нам обращается как не к Вам?

Просим Вас:

1. Снять с должности Кабанова Е.К. и всю его команду.

2. Назначить нового ответственного по вопросам дольщиков в Ялте.

2. Провести расследование деятельности Кабанова Е.К. и его группы.

3. Информировать общественность о принятых Вами решениях и о ходе расследования в отношении Кабанова Е.К. и его команды.

4. Назначить нового, эффективного специалиста, который все-таки доведет до логического завершения Ваши указания по решению вопросов с недостроями».

Ялта, Анна Карпенко

Ялта. Другие новости 14.02.20

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