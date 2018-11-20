Глава Крыма назначил нового вице-премьера вместо арестованного Нахлупина

Сергей Аксёнов назначил бывшего министра финансов Крыма Ирину Кивико на пост вице-премьера, сохранив за ней прежние функции ответственной за финансы республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указы об упразднении должности министра финансов и назначении Кивико опубликованы на официальном портале Совмина.

«Назначить Кивико Ирину Валерьевну на государственную должность Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым с 20 ноября 2018 года», – говорится в указе.

Об официальном назначении Кабанова на должность пока не сообщалось.

Напомним, 22 октября глава Крыма принял решение разделить функции арестованного в Москве бывшего вице-премьера Виталия Нахлупина и назначить двух вице-премьеров: Ирину Кивико (экономический и финансовый блок) и Евгения Кабанова (строительство и кураторство ФЦП).

31 октября 2018 спешно собранный на внеочередную сессию Госсовет Крыма без долгих обсуждений согласовал обе кандидатуры.

Ирина Кивико занимала пост министра финансов Крыма с декабря 2015 года.

Евгений Кабанов – севастопольский застройщик,генеральный директор ООО «Интерстройсервис», был избран в Госсовет республики в 2014 году, где находился на посту зампреда комитета по имущественным и земельным отношениям.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.11.18

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