Шато вместо шалманов: нечистоты с Ай-Петри потекут с новой силой ... теперь и в Большой каньон Крыма

На плато Ай-Петри, в непосредственной близости от недавно очищенной от шалманов и самостроев территории, снова ведется интенсивное строительство.

Как сообщал «Новый День», плато Ай-Петри является крупнейшим водосборником Южного берега Крыма. По данным экологов, оттуда поступает около 150 тыс куб м воды в сутки. Плато является особо охраняемой природной территорией, где, как и на территории всякого заповедника, любая хозяйственная деятельность запрещена.

Границы Ялтинского горно-лесного заповедника, куда географически и логически входит и Ай-Петри, пытались обозначить с 1973 года. Но этому все время что-то мешало: то будущий газопровод Ялта-Форос, который больше прокладывать было негде, то потребность высоких украинских чиновников построить там дачи и охотничьи домики.

В 2008 году президент Украины Виктор Ющенко сообщил журналистам, что спикер крымского парламента Анатолий Гриценко обратился к нему с предложением вывести из площади заповедника 800 га земли. А в последние украинские годы возникла оригинальная идея передвинуть заповедник от Ялты к Бахчисараю и понизить его статус до национального парка. Александр Янукович (сын бывшего президента Украины, известный как «Саша-стоматолог») планировал обустроить на Ай-Петри горнолыжный курорт. За счет бюджета туда должны были проложить водопровод и отремонтировать дорогу от Соколиного.

Впрочем, освоить в заповеднике деньги успели и представители российской власти. В 2015 году вице-премьер Ольга Голодец озаботилась созданием на кордоне Красный камень партизанского музея. Несколько миллионов рублей были потрачены на обустройство территории, закупку мебели, стеклопакетов, мультимедийного комплекса, установку сигнализации и прочие подобные нужды музея. В результате, экспонаты для музея собрать не смогли, просто напечатали плакаты по теме партизанской войны в Крыму.

При этом, добраться в музей самостоятельно невозможно – именно потому, что он находится в заповеднике, транспорт там не ходит. В День Победы туда специальными автобусами доставляют посетителей. Между тем, крымские депутаты узнали о создании музея из прессы. Впрочем, Голодец любезно пригласила представителей местной власти на его открытие.

В перечне туристических кластеров, организовать которые Москва запланировала для Крыма, был и горнолыжный курорт на Ай-Петри, но в 2017 году от этого проекта отказались, как казалось, окончательно.

В прошлом году, волей крымского правительства, шалманы и самострои на Ай-Петри были снесены, верблюды и ишаки эвакуированы. Тогда это подавалось как невероятный успех власти.

Практически одновременно и быстро определились с границами заповедника.

Владимир Константинов, председатель Госсовета РК поспешил высказать свое мнение: «Нужно провести новый тендер, завести туда серьёзную компанию, найти того, кто захочет туда инвестировать деньги».

Ему вторил глава Крыма Сергей Аксёнов, убеждая, что работать на Ай-Петри будут надежные инвесторы.

Кого именно имели в виду главы ветвей крымской власти, точно не известно, но очищенную территорию (за свой счет) минимально обустроили фирмы крупнейшего севастопольского застройщика, депутата Госсовета Крыма Евгения Кабанова.

Тогда же на этом спуске с горы, примерно в полутора километрах от станции канатной дороги, было замечено другое строительство. На информационном щите с картинками указано: строится опять же горнолыжный комплекс, а возводит его ООО «Республиканская туристическая компания». Судя по базе ЕГРЮЛ, компания с уставным фондом 29 тыс 585 руб 80 коп рублей зарегистрирована в Симферопольской квартире. Одной ее третью владеет Ольга Палочкина, еще третью – Дмитрий Рогожинский.

Внимание прессы Рогожинский в 2016 году привлек тем, что ГУ по земельному и фитосанитарному надзору Севастополя был выявлен факт порчи земель сельскохозяйственного назначения. На участке, предназначенном для ведения сельхозпроизводства, обнаружились атрибуты для массового отдыха – беседки, бассейн и квадроциклы, принадлежащие этому предпринимателю.



В Армянске он владеет и управляет еще несколькими предприятиями, в названии которых присутствует слово «казачий». Напомним, Армянск входит в округ, где депутатом в Госсовет Крыма был избран Александр Палочкин, атаман казачьей организации «Слава и воля». Злые языки, говоря о его спортивном прошлом, вспоминают группировку «Сейлем».

Теперь на заповедной территории или в непосредственной близости от освобожденного плато, на огороженном участке леса выстроена группа коттеджей. Судя по виду, это коммерческие объекты, гостевые домики. Кто выделил землю, разрешил строительство, выстроил их – неизвестно, пояснительных надписей нет.

Напомним: ни водопровода, ни канализации на Ай-Петри нет. Члены рабочей группы, созданной по инициативе Общественной палаты Крыма, поставили опыт: в одном из мест на плато Ай-Петри вылили ведро подкрашенной воды. Через 10-15 часов во всех водозаборных организациях Ялты появилась эта окрашенная вода. Любая человеческая деятельность в отсутствие канализации и очистных сооружений порождает грязь, которая в виде стоков неизбежно потечет с горы вниз – теперь не только в Ялту, но и на северный склон – в Большой каньон Крыма и многострадальную Коккозку: ее воду местные жители, организовав шумные митинги, отказались отдать Севастополю.

В сети нашлось объявление, датированное минувшим сентябрем: «5 000 – 6 500 рублей в сутки. Ай-Петри, сдаю 4-ре однокомнатных 3-х местных номера, кухня, санузлы, сауна». И комментарии к нему: «…дома от 12 000 рублей в сутки. Цены конечно взвинченные, но обусловлены отсутствием воды на плато. Каждый литр воды сюда привозят на машине, вот отсюда и огромные цены на жильё», «На Плато нет туалетов!».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 09.10.18

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