Минэкономразвития России «заморозило» скандальный проект по переброске вод Коккозки

Публикации за 01.03.17

Нашумевший проект по переброске вод реки Коккозка в Чернореченское водохранилище Севастополя все-таки приостановили. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Минэкономразвития РФ заподозрили, что такой вариант обеспечения Севастополя стабильным водоснабжением может не принести желаемых результатов.

«Есть один объект, который вызывает сомнение, он дискуссионный. Это объект водоснабжения Севастополя. По нашей инициативе этот объект пока приостановили, потому что есть сомнения с точки зрения целесообразности реализации проекта водоснабжения Севастополя таким способом. Поэтому договорились, что на сегодня разработаем все-таки более детально, проведем инженерное изыскание и техническое обоснование, и выберем вариант водоснабжения Севастополя», – заявил на пресс-конференции в Симферополе замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

При этом он отметил, что в ведомстве понимают ситуацию, сложившуюся в городе с водообеспечением, и не откладывают ее решение на лучшие времена: «Как таковое мероприятие или проблему не снимаем, но каким путем ее решать, будем корректировать», – заверил Назаров.

Как уже сообщал «Новый День», жители Бахчисарайского района и экологи выступили категорически против переброски вод реки Коккозка, проект которой был предусмотрен мероприятиями федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя. На сторону крымчан встал и глава Крыма, поддержав инициативу исключения проекта из ФЦП.

Позже на этот счет высказался и глава дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко, отметив, что переброска воды – «не лучшее решение с точки зрения экономики и экологии Севастополя».

В то же время врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников придерживался другой точки зрения и уверял, что отказываться от переброски вод пока не следует, и окончательное решение должно быть принято только по итогам рассмотрения вопроса компанией по разработке ТЭО водоснабжения города.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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