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Крым

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Публикации за 25.01.17

Жители Бахчисарайского района и экологи просят правительство Крыма защитить Коккозку: чиновники Севастополя никак не уймутся

Жители Бахчисарайского района и экологи просят правительство Крыма защитить Коккозку: чиновники Севастополя никак не уймутся

Битва за Коккозку продолжается.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», заявление и. о. губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова о том, что на проекте переброски воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище «рано ставить крест», взволновало защитников природы и жителей Бахчисарайского района.

Напомним, что для бахчисарайцев Коккозка является единственным источником пресной воды и позволяет вести сельское хозяйство. В Бельбекской долине, по которой идёт русло реки, проживает около 20 тысяч человек. В случае реализации проекта стоимостью 1,7 миллиарда рублей Севастополь получит дополнительно 25 миллионов кубометров воды, а долина – экологическую катастрофу. Крымчане отреагировали мгновенно и обратились к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой не допустить этого.

«Сегодня местные жители обратились к Сергею Аксенову с просьбой предпринять все меры для недопущения реализации этого проекта. Я думаю, что с учетом их позиции будут предприняты меры главой республики. Надо понимать, что Бельбекская долина – жемчужина Бахчисарайского района. Здесь уникальные горы, леса, система рек и сбора воды, и так просто разрушать эту систему потому, что когда-то кто-то впопыхах внес в федеральную целевую программу этот пункт, категорически нельзя. Против высказываются не только жители долины, но и Севастополя» – заявил вице-премьер РК Дмитрий Полонский после заседания рабочей группы по вопросу реализации мероприятий проектирования и строительства Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стоков из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище Севастополя, которое прошло совместно с общественными слушаниями.

Битва за Коккозку началась ещё летом прошлого года, когда проект включили в Федеральную целевую программу. Крымчане развернули масштабную деятельность в Интернете и сбор подписей в защиту экосистемы этого района. В результате «против» вы сказались несколько тысяч человек. Экологи, геологи, инженеры и сам глава Крыма Сергей Аксёнов поддержали это мнение. «Я буду ходатайствовать об исключении данного проекта из ФЦП в силу того, что это невозможно сделать. Мало того, технические специалисты подтверждают, что там есть масса нюансов, необходимость переброски из этой речки отсутствует», – неоднократно заявлял Сергей Аксёнов.

Гендиректор АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» Андрея Никитченко так же говорил о том, что проект Коккозки реализован не будет, отмечая, что «это не лучшее решение с точки зрения экономики и экологии Севастополя».

Тем не менее, Дмитрий Овсянников считает, что окончательный ответ должна дать компания по разработке ТЭО водоснабжения города.

Проект переброски воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище будет проходить общественную экологическую экспертизу в течение 15 дней.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 25.01.17

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