Госкомводхоз Крыма: Проект по переброске Коккозки обречен на провал

Публикации за 01.02.17

Власти Крыма в очередной раз подчеркнули – проект по переброске реки Коккозка в Чернореченское водохранилище реализовать севастопольцам не удастся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Госкомводхозе Крыма уверены, что ответственные за проект лица уже наглядно продемонстрировали свой непрофессионализм.

«Вы знаете, что было объявлено: этому проекту жизни не будет. Объясню почему: потому что, мягко сказано, непрофессионально были сформулированы технические задания и сам подход к реализации этого проекта – без учета экологических последствий, без учета и мнения жителей, в первую очередь», – заявил глава Госкомводхоза Игорь Вайль и добавил, что «когда такими проектами занимаются организации, которые не живут в Крыму, они обречены на провал, потому что они не знают ни нашего уклада, ни традиций».

При этом глава Госкомводхоза подчеркнул, что крымские власти предлагали коллегам из Севастополя другие варианты для решения проблем с водообеспечением города. Но в Севастополе все равно пошли своим путем, бессмысленно потратив ресурсы.

«Было предложено строительство трубопровода в город Севастополь без конечной точки источника отбора воды. Вот мы построим трубопровод, и все. Причем были затрачены деньги, были проведены какие-то работы, изыскания. Непонятно для чего и непонятно зачем это было сделано. Тем более, что даже нами, не глубоко погружаясь в этот вопрос, были предложены варианты, совершенно другие, которые позволяли решать данные вопросы без ущерба абсолютно никому», – подытожил Игорь Вайль.

Как уже сообщал «Новый День», проект по переброске Коккозки вызвал протест у жителей близлежащих сел Бахчисарайского района, так как река является для них единственным источником пресной воды и позволяет вести сельское хозяйство. За счет реализации этого проекта Севастополь намерен получать 25 миллионов кубометров воды.

Однако, учитывая мнения местных жителей и экологов, правительство Крыма в лице его главы Сергея Аксенова поддержало инициативу об исключении проекта переброски из ФЦП, в которую было внесено летом 2016 года. Такого же мнения придерживается и глава АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко, отметив, что переброска воды – «не лучшее решение с точки зрения экономики и экологии Севастополя». Но у исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова на этот счет своя точка зрения: руководитель города не отказывается от планов переброски вод реки и считает, что окончательное решение будет принято по итогам рассмотрения вопроса компанией по разработке ТЭО водоснабжения города.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.02.17

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