Выложить плиткой и оградить стеклом – ялтинцы возмущены планами «облагородить» Ай-Петри

Мэр Ялты Андрей Ростенко поделился своими планами преобразить плато Ай-Петри. Крымчане возмутились.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после сноса незаконных строений, Ростенко видит яйлу Ай-Петри, аккуратно выложенную плиткой. А «изюминкой проекта» должна стать стеклянная смотровая площадка на плато. Кроме того, рассматривалась идея площадки для полёта на воздушных шарах. Всё это, по его мнению, должно привлечь туристов. Конечно, после освобождения объекта от «шалманов», которое, напомним, должно завершиться 1 июля.

Однако мечты и идеи мэра Ялты возмутили жителей города. Они не видят в них главного – желания сохранить заповедную зону уникального природного объекта.

Некоторые в недоумении от архитектурной мысли мэра: «Что-то ученически куцее, вообще непонятно, о чем речь». Другие с сарказмом обсуждают идеи Ростенко: «Заерачить плиткой яйлу – очень мудрое решение! По сравнению с этим воздушный шар – фигня», «Я так и представила швейцарские Альпы в плиточку».

Но большинство крымчан просто негодует: «Какой кошмар!!! А как же эти лозунги – «Природа Крыма – достояние России». Тьфу, лицемеры, вандалы», «Зачем?! Неужели нельзя оставить в покое природу?!»

Напомним, глава республики Сергей Аксёнов говорил, что на Ай-Петри предполагается создать «экологический ландшафтный парк». А министр экологии Геннадий Нараев обещал включить эту территорию в список особо охраняемых региональных объектов. Ни тот, ни другой статус не подразумевает «захоронения» плато под плиткой.

Ялта, Лена Данилова

Ялта. Другие новости 23.06.17

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