Феодосией будут управлять уставший чиновник и участник «Русского единства»

Главе администрации Феодосии Сергею Фомичу согласовали новых заместителей. Депутаты горсовета Феодосии одобрили кандидатуры менеджеров на сессии.

«Первым заместителем стал Игорь Заикин, он будет курировать общие вопросы. Заместитель по вопросам социальной сферы, образования и культуры – Константин Бабенко, вопросами сферы ЖКХ будет заниматься Владимир Загодиренко. Должность главного архитектора занял Сергей Поляков. Еще одним заместителем согласован Степан Бойчик», – рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Феодосии.

По информации пресс-службы, Бойчик будет курировать отрасли экономики в администрации города. Должность руководителя аппарата администрации остается вакантной. Как пояснили в пресс-службе, должность – конкурсная. Конкурс уже объявлен, и пройдет 16 ноября.

Отметим, что Сергей Поляков, ставший главным архитектором, ранее работал специалистом в департаменте архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества администрации. Позже он возглавил феодосийский МУП «Геоинформационный центр». Новый первый заместитель главы администрации Заикин ранее был депутатом горсовета Феодосии, но ему пришлось сложить свои полномочия, чтобы занять кресло руководителя контрольно-счетной палаты города.

Другой заместитель – Степан Бойчик был исполняющим обязанности директора судостроительного завода «Море». В сети деловых коммуникаций «СБИС» содержится информация о том, что Бойчик являлся генеральным директором ООО «Партнер Курорт Групп».

Константин Бабенко – лидер местной ячейки общественной организации «Русское Единство» и директор Крымского рынка, известен как один из кандидатов на должность главы администрации Феодосии. Также в публикациях СМИ за 2016 год он упоминается как советник главы администрации города. А Владимир Загодиренко был главой Щебетовской поселковой администрации, но в 2016 году он уволился, сославшись на усталость.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 27.10.17

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