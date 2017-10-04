Конкурс завершён: в Феодосии выбрали двух кандидатов на пост главы администрации города

Победителями конкурса на замещение должности главы администрации Феодосии стали Сергей Фомич и Андрей Вербов

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на должность претендовало 14 человек, среди которых не только местные жители, но и представители других регионов. Только 11 человек было допущено к собеседованию.

Главой комиссии конкурса назначена вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк.

В соответствии с установленным порядком конкурсной комиссией определены два кандидата.

«Результаты таковы: больше всего баллов набрал кандидат Фомич Сергей Викторович (78 баллов), на втором месте Вербов Андрей Александрович (73 балла)», – подытожила Опанасюк.

Сергей Фомич – ио главы администрации Феодосии. Андрей Вербов – заместитель главного врача городской больницы Феодосии.

Сессия, на которой депутаты горсовета выберут нового главу пройдет сегодня.

Напомним, бывший глава администрации Феодосии Станислав Крысин подал в отставку в конце августа.

Феодосия, Мария Моссур

Феодосия. Другие новости 04.10.17

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