Горсовет Феодосии выбрал нового главу администрации

Главой администрации Феодосии стал Сергей Фомич.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за него проголосовал 21 из 23 депутатов. Еще два депутата поддержали второго кандидата Андрея Вербова.

Ранее Сергей Фомич занимал должность ио главы администрации Феодосии.

Напомним, на должность претендовало 14 человек, среди которых не только местные жители, но и представители других регионов. Только 11 человек было допущено к собеседованию.

Феодосия, Мария Моссур

Феодосия. Другие новости 04.10.17

Порошенко внёс в Раду скандальный законопроект «о реинтеграции Добасса». / Конкурс завершён: в Феодосии выбрали двух кандидатов на пост главы администрации города. / Кремлёвский политолог допустил возможность тотального перевооружения ЛДНР в случае военных поставок США на Украину. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»