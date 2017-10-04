Среда, 4 октября 2017, 18:14 мск

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Горсовет Феодосии выбрал нового главу администрации

Горсовет Феодосии выбрал нового главу администрации
Фото feostroi.ru

Главой администрации Феодосии стал Сергей Фомич.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за него проголосовал 21 из 23 депутатов. Еще два депутата поддержали второго кандидата Андрея Вербова.

Ранее Сергей Фомич занимал должность ио главы администрации Феодосии.

Напомним, на должность претендовало 14 человек, среди которых не только местные жители, но и представители других регионов. Только 11 человек было допущено к собеседованию.

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© 2017, РИА «Новый День»

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