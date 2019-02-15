Правительство Крыма испытает Феодосию новым главой

Сегодня депутаты Феодоссийского горсовета дружно избрали руководителем города человека, предложенного конкурсной комиссией, которую возглавляла вице-премьер республиканского правительства Лариса Опанасюк.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», новым главой администрации стал Сергей Бовтуненко.

За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.

Часом ранее, Бовтуненко опередил на конкурсной комиссии вышедшего в финал второго претендента – Андрея Вербова.

«Наибольшее количество баллов набрал Сергей Бовтуненко. Второй по результатам Вербов Андрей Александрович», – объявила итоги председатель комиссии вице-премьер Лариса Опанасюк.

Месяц назад Глава Крыма Сергей Аксёнов вынудил подать в отставку предыдущего руководителя Феодосии Сергея Фомича вместе с председателем городского совета Владимиром Титаренко. Оба написали заявления об увольнении.

Отставка состоялась после долгих предупреждений и скандалов в связи с неудовлетворительным управлением местной властью хозяйственной и социальной сферами города.

Напомним, Сергей Фомич возглавил администрацию Феодосии в октябре 2017 года. До этого он работал заместителем главы администрации города Станислава Крысина, который был уволен, можно сказать, по тому же сценарию и по тем же причинам.

В свою очередь, Крысин был назначен руководить городом в июне 2016 года после того, как его предшественника Дмитрия Щепеткова сняли с должности и взяли под стражу за подозрение в вымогательстве 300 тысяч долларов.

Отметим, что конкурсные комиссии при назначении и Крысина в 2016, и Фомича в 2017 тоже возглавляла заместитель председателя Совета министров Крыма Лариса Опанасюк. В частности, о Крысине она высказалась так: «У этого кандидата юридическое и экономическое образование, что очень ценно для такой должности и крайне редко встречается», – намекнув, таким образом, на безальтернативность данного кандидата для Феодосии.

Новый глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко месяц временно исполнял обязанности мэра города, а до этого являлся главой администрации села Насыпное.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.02.19

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