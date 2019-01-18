В Феодосии наполовину определились с новыми городскими главами

Феодосийские депутаты избрали нового главу горсовета и назначили до февраля временного главу администрации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по итогам тайного голосования председателем горсовета избрана директор феодосийской музыкальной школы №1 Анжела Сердюкова.

Решение утверждено 23 голосами «за» при трёх воздержавшихся. Сразу после избрания Сердюкова приняла присягу.

Одновременно депутаты назначили главу администрации села Насыпное Сергея Бовтуненко исполняющим обязанности главы администрации Феодосии в должности заместителя главы администрации города.

За это решение проголосовали единогласно все 26 депутатов.

Конкурс на замещение должности руководителя администрации Феодосии назначен на 15 февраля.

Напомним, три дня назад Сергей Аксёнов вынудил подать в отставку мэра Феодосии Сергея Фомича вместе с председателем городского совета Владимиром Титаренко. Оба написали заявления об увольнении.

Отставка состоялась после месяца предупреждений и скандалов в связи с неудовлетворительным управлением местной властью хозяйственной и социальной сферами города.

Как сообщал «Новый День», Сергей Фомич возглавил администрацию Феодосии в октябре 2017 года. До этого он работал заместителем главы администрации города Станислава Крысина, который был уволен, можно сказать, по тому же сценарию и по тем же причинам.

В свою очередь, Крысин был назначен руководить городом в июне 2016 года после того, как его предшественника Дмитрия Щепеткова сняли с должности и взяли под стражу за подозрение в вымогательстве 300 тысяч долларов.

Отметим, что конкурсные комиссии при назначении и Крысина в 2016, и Фомича в 2017 возглавляла заместитель председателя Совета министров Крыма Лариса Опанасюк.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.01.19

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