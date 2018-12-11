«Бардак и бессилие» Древняя Феодосия рушится на глазах у власти – выделяемые деньги пропадают впустую или не осваиваются

В Феодосии объявлен несостоявшимся конкурс на проведение очередного этапа реставрации одной из достопримечательностей города – знаменитой «дачи Стамболи».

Ни одна из компаний, подавших заявки, не была допущена к конкурсу, 130 млн руб остались неосвоенными, неумело восстанавливаемое здание-памятник продолжает разрушаться.

В сильно обветшавшем здании сейчас располагается музей подводной археологии, подчиненный Рескомитету по охране культурного наследия Крыма.

РИА «Новый День» обратилось за комментарием о ходе реставрации к главе Рескомитета Сергею Ефимову, но тот переадресовал вопрос к городской администрации Феодосии. Знаменитый дворец-памятник находится в ее ведении.

Напомним, здание построено в стиле модерн и придает этой части набережной богатый восточный колорит: высокий минарет, террасы, башенки, характерная южная растительность вокруг – все это следы былого величия и богатства семейства Иосифа Стамболи, крымского табачного короля конца XIX века.

Ровно три года назад, приступая к реставрации, город определил подрядчика – смоленское ООО «Ника». Были заключены муниципальные контракты на проведение проектно-изыскательских работ, определена сумма – 58 млн руб.

Подрядчик обещал завершить наружный ремонт здания до конца года, сообщала местная пресса.

Новость, датированная 30 августа 2018 года: «Ремонт фасада и крыши дачи Стамболи в Феодосии подходит к концу, однако в музее продолжают работать над внутренней отделкой». По словам специалиста, новая кровля, в которую вбухали миллионы, уже начала ржаветь.

Следующие 130 млн руб на «проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание дачи Стамболи» конец XIX века» были выделены как субсидия бюджету Крыма из Федерального бюджета, разделены на три части по годам. Реставрация дворца вошла в ФЦП, но делу это не помогло. С профессиональными реставраторами власть не договорилась.

Кстати, теперь неизвестна судьба ржавевших во дворе музея останков рубки затонувшей в войну советской подводной лодки, которую крымская власть обещала законсервировать и сделать частью памятника подводникам – установить его планировалось перед феодосийским Домом офицеров.

По мнению горожан, власть оказалась равнодушна и к судьбе другого символа Феодосии – средневековой башни Константина. Впрочем, в прошлом году эта же «Ника» наскоро зацементировала часть сооружения, когда от башни отвалился очередной кусок. За этот памятник военной архитектуры отвечает тоже не Рескомитет по охране памятников, а местная власть. Сейчас он просто огорожен, чтобы камни не сыпались на прохожих.

Пешеходная набережная в Феодосии тянется от дачи Стамболи до знаменитой галереи Айвазовского, которая в настоящий момент является бюджетным учреждением в ведении администрации города. Однако, в последнее время (с подачи Общественной палаты Крыма) разгорелся шумный спор о том, кто должен осуществлять надзор над ней – город, республиканская или федеральная власть.

Отцы города пытались такой чести избежать, видимо, трезво оценивая свои финансовые и организационные силы (или бессилие).

Сам художник завещал галерею вместе со всеми произведениями искусства, хранящимися в её здании, своему родному городу – Феодосии. Об этом напомнил глава Крыма Сергей Аксёнов, заявивший, что галерея останется в собственности города. Он пообещал 100 млн рублей на приведение в порядок помещений музея.

Но каких именно помещений, Аксенов не уточнил. Видимо, крымский премьер не помнит борьбы за соседнее здание – дома сестры Айвазовского, которое музей хотел бы видеть своим, но хозяева отеля «У сестры» имеют на этот счет свое мнение. За спорное недвижимое наследие Айвазовского ещё в 2013 году шла война со стрельбой и жертвами.

Между тем, жители уже не верят, что древняя Феодосия когда-нибудь будет приведена в достойный вид. «Бардак и бессилие», – коротко описывают они текущее состояние дел.

Симферополь, Ольга Картошина

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