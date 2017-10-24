Галерею Айвазовского превратят в главный художественный музей Крыма

Картинная галерея имени Айвазовского в Феодосии в течение 5 лет станет главным художественным музеем Крыма. Соответствующую концепцию развития учреждения подготовили в министерстве культуры РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», музей предлагается превратить в многофункциональный комплекс, где наряду с постоянной экспозицией разместятся временные выставки, откроются образовательный центр и творческая резиденция для художников. Усадьбе собираются вернуть облик времен Айвазовского.

Сейчас, из-за аварийного состояния, не используется около 50% помещений, а это более полутора тысяч квадратных метров полезной площади. Выставляется не более 10% от общего количества экспонатов. Отсутствуют условия для фондовой работы. Кроме того, архитектурные особенности галереи не позволяют выстроить адекватную логистику: потоки посетителей буквально сталкиваются в зале. Поэтому предполагается масштабная реконструкция как действующих, так и закрытых площадей. Помещения для постоянной экспозиции, административный комплекс и фондохранилища будут обособлены.

«Новая музейная инфраструктура позволит наконец адекватно представить коллекцию, – цитируют «Известия» директора галереи имени Айвазовского Татьяну Гайдук. – Наше здание – бывший жилой дом, поэтому здесь много оконных и дверных проемов. Работы же Айвазовского, как правило, большого формата – до 14 кв. м. Поэтому мы сначала придумываем, как расположить картины, а затем выстраиваем вокруг них экспозиции – тематические, хронологические и т.д.»

Ключевым этапом проекта станет строительство нового здания, в котором 600 кв. м будет отведено под временные экспозиции. Внутри комплекса появятся дворики, для туристов откроют кафетерий, сувенирные лавки, книжные магазины и коворкинги, доступные с улицы. Все здания, ранее входившие в исторический комплекс усадьбы Айвазовских, будут объединены в музейный квартал.

Еще одно направление будущего музейного комплекса, важное в том числе и с финансовой точки зрения, – создание полноценных арт-резиденций для художников и студентов художественных вузов. Помимо прочего, музей может сдавать эти пространства в аренду для мастер-классов и семинаров.

Сумму, выделяемую на реализацию проекта, пока не озвучивают.

Напомним, картинная галерея была открыта в Феодосии Айвазовским 29 июля 1880 года и стала первой публичной галерей на юге страны. После смерти художника в 1900 году перешла в собственность города. В коллекции находится крупнейшее собрание картин и графики мариниста, а также работы других художников – всего более 13 тысяч экспонатов. В высокий сезон ее посещают до 2 тысяч человек в день.

Сейчас музей по-прежнему находится в муниципальном ведении, но у города не хватает средств на его содержание. По словам директора галереи Татьяны Гайдук, городская казна покрывает всего 40% зарплатного фонда и 30% затрат на охрану.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 24.10.17

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