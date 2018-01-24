Башня Константина в Феодосии под угрозой уничтожения – на реставрацию денег нет

Реставрация средневековой башни Константина в Феодосии откладывается: в местном бюджете на эти работы нет денег.

Как уже сообщал «Новый День», над памятником культуры, созданном еще в 1338 году, нависла угроза уничтожения: летом 2016-го года часть древней кладки обвалилась, прошлой весной процесс разрушения ускорился.

В июле были проведены спешные противоаварийные работы: башню укрепили подпорками, зацементировали кладку слабым цементным раствором, чтобы приостановить дальнейшее обрушение, и огородили территорию вокруг культурного объекта железным забором. На эти цели из городского бюджета выделили около 370 тысяч рублей (первоначально предусматривалось 700 тысяч рублей, однако подрядчик предоставил план «ремонта» с «ценником» почти в два раза меньше).

Правда, у местных общественником примененная технология вызвала большие вопросы: как потом убирать современный цемент, не погибнет ли при этом древняя кладка вместе с историческим раствором и не развалится ли объект культурного наследия окончательно?

Подрядчик, впрочем, уверяет, что данный метод позволит башне протянуть еще пару-тройку лет до начала полноценной реставрации.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Феодосии, работы начнут в лучшем случае в 2019-м, а то и в 2020-м году. Пока же нужно подготовить проектно-сметную документацию. – на это нужно 5,5 миллионов рублей. В городской казне таких денег нет.

Как рассказал РИА «Новый День» феодосийский градоначальник Сергей Фомич, затраты на разработку проектно-сметной документации – это около 10% от стоимости всех реставрационных работ на башне Константина. «Будем изыскивать средства на проектно-сметную документацию, чтобы в любом случае подготовить ее в этом году», – пообещал мэр Феодосии.

Феодосия, Галия Шакирова

Феодосия. Другие новости 24.01.18

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