В Феодосии никак не могут отыскать реставратора для бывшей резиденции имперского табачного магната

В Крыму с апреля не могут определить подрядчика, который проведет работы по сохранению здания феодосийской дачи Стамболи, построенной в конце XIX века.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дача Стамболи является не только объектом культурного наследия, но и одной из визитных карточек Феодосии.

Здание построено в стиле модерн и придает местности богатый восточный колорит: высокий минарет усадьбы, террасы, башенки, характерная южная растительность вокруг – все это следы былого величия и богатства семейства Иосифа Стамболи, крымского табачного короля. Этим дворцом и галереей Айвазовского начинается и заканчивается феодосийская набережная.

В советские годы здание принадлежало санаторию «Восход», было наркологической клиникой. Последующая судьба его печальна: оно переходило из рук в руки, временами просто пустовало, то там было кафе или ресторан, то гостиница. Новые временные хозяева «улучшали» здание по-своему: например, выкладывали крыльцо обломками кафельной плитки. В горсовете обсуждали возможность продажи здания под казино – свои варианты предлагали московские бизнесмены.

В мае 2013 года в помещениях заметно обветшавшей дачи открылся музей подводной археологии и лаборатория по исследованию морских находок. Во двор музея привезли и останки рубки затонувшей в войну советской подводной лодки, которую обещали законсервировать и сделать частью памятника подводникам.

Теперь на реставрационные работы выделено более 58 млн руб, а в апреле объявили конкурс на их проведение.

Конкурсная процедура затянулась. Было подано две заявки, но комиссия не признала их соответствующим условиям: по ее мнению, что-то не в порядке у претендентов было с лицензиями на реставрационные работы. Однако, один из участников не согласился с таким вердиктом и пожаловался в антимонопольную службу (ФАС). Там ситуацию внимательно рассмотрели и признали жалобу обоснованной. Велели устранить нарушения и передать материалы дела должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Выполняя предписание ФАС, на днях госкомитет по конкурентной политике протоколы отменил, конкурс вернулся на этап «работа комиссии».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 10.07.18

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