Потомок бывших хозяев табачной фабрики Феодосии приедет на 200-летие Айвазовского

Публикации за 22.02.17

Потомок хозяев бывшей табачной фабрики Феодосии – караимских миллионеров Стамболи – приглашен на празднование 200-летия Айвазовского. К визиту Жоржа Мачаре Стамболи с супругой, княгиней Надеждой Волконской, планируют привести в порядок фасад Дачи Стамболи – единственного сохранившегося в оригинальном виде особняка семьи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель директора по научной работе государственного учреждения «Черноморский центр подводных исследований» Виктор Вахонеев сообщил, что супружескую чету Стамболи – Волконских ждут 25 июля. «25 июля этого года к нам из Парижа в Крым и Феодосию приедет внучатый племянник Иосифа Стамболи – Жорж Мачаре Стамболи со своей супругой, княгиней Волконской, чья семья 100 лет назад вынуждено покинула Крым и Россию», – отметил он.

По словам замдиректора центра, гости примут участие в мероприятиях к 200-летию Айвазовского и посетят Дачу Стамболи, где сейчас находится Музей подводной археологиии реставрационный центр. «Отрадно, что особняк включен в ФЦП, выделено финансирование на проведение ремонтно-восстановительных работ, – уточнил Вахонеев. – Сейчас проводятся противоаварийные работы, а в дальнейшем – реставрационные. И первый этап в виде отремонтированной крыши и фасада к 200-летию Айвазовского у нас полностью будет закончен». Общая смета реставрации составляет 210 млн руб. В ФЦП, по данным замдиректора, было заложено 87 млн руб. Остальные средства правительству Крыма необходимо изыскать, поскольку без подтверждения финансирования проект реставрации не пройдет государственную экспертизу.

«К сожалению, последние 20 лет здание находилось в аренде и сильно пострадало», – подчеркнул Вахонеев. Еще летом прошлого года были начаты противоаварийные работы в особняке. «С противоаварийными работами субподрядчик не справился и был отстранен, теперь генеральный подрядчик своими силами заканчивает, и к 1 марта все должно быть готово», – добавил замдиректора.

Первый этаж в здании занимает экспозиция, посвященная истории семьи Стамболи. Некогда богатейший караимский род, владевший феодосийской табачной фабрикой, после двух революций 1917 года были вынуждены эмигрировать. Их табачная фабрика сильно пострадала от пожара в 1990 году, и ее территория в центре Феодосии была отдана под строительство апартаментов. Дачу Стамболи власти Феодосии собирались выставить на продажу, оценив старинное здание постройки начала XX века в $5 млн. Особняк хотели выкупить московские бизнесмены для размещения казино, но в 2009 году был введен запрет на игорный бизнес.

С 2013 года Дачу Стамболи занял Черноморский центр подводных исследований. Поднятые со дна артефакты проходят реставрацию и выставляются в залах второго этажа.

Симферополь, Глеб Заскоков

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