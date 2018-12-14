Эпическая интрига: в финал конкурса на пост градоначальника Симферополя вышли чиновница из «Единой России» и безработный из ниоткуда

Первый зам и одновременно врио главы администрации Симферополя Наталья Маленко и временно неработающий Олег Симонов успешно прошли сквозь сито строгой квалифицированной комиссии и вышли в финал конкурса на замещение должности главы городской администрации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава конкурсной комиссии вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, подводя итоги собеседования с претендентами.

«Победителями стали Маленко Наталья Федоровна –– 80 баллов и Симонов Олег Константинович – 69 баллов», – объявил Михайличенко.

Всего на пост главы администрации претендовали 9 человек.

Вице-премьер заверил, что все перспективные идеи и рациональные предложения озвученные участниками в ходе конкурса, будут учтены и реализованы в работе нового главы администрации. Некоторым из проигравших претендентов даже предложат некие формы сотрудничества.

Думать и выбирать, кто больше достоин занять пост главы администрации – выдвиженец от власти или неработающий человек – депутаты будут в ходе очередной, но юбилейной 100-й сессии горсовета в 16.00 сегодня. Победитель будет определён путём тайного голосования.

Заявления и документы на конкурс принимались с 19 ноября по 3 декабря. Претендентами выступили сама Маленко, управляющий делами аппарата Симферопольского горсовета Андрей Федорков, помощник депутата Госдумы от КПРФ Сергей Богатыренко, региональный директор ООО «Продекс» Антон Ганин, судебный пристав Евгений Данилов, рабочий службы озеленения МУП «Гвардеец» Артем Хамцов, руководитель координационного центра «Правозащитного комитета «Дело Чести» Виктория Жуковская, и временно не работающие Олег Чигидин и Олег Симонов.

К конкурсу были допущены 7 человек из 9.

Напомним, 59-летняя Наталья Маленко ранее занимала пост первого вице-спикера Госсовета Крыма с октября 2016 года и возглавляла в парламенте фракцию «Единая Россия».

Предыдущий сити-менеджер крымской столицы Игорь Лукашёв ушёл со скандалом в отставку по требованию главы Крыма Сергея Аксёнова. Вслед за ним в отставку были отправлены все семь его заместителей.

Симферополь, Иван Капустин

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