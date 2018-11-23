В мэрию Симферополя вернули зама Лукашёва по имуществу и земле

Сегодня, 23 ноября, состоялась 98-я внеочередная сессия Симферопольского городского совета, в ходе которой было принято решение о согласовании на должности заместителей главы администрации Сергея Титаренко, Татьяны Сухиной и Инны Смаль.

По словам временно исполняющей обязанности главы администрации Симферополя Натальи Маленко, на сегодняшний день основным приоритетом в работе мэрии «является построение управленческой структуры, которая будет эффективно выполнять поставленные перед ней задачи», отметили в пресс-службе мэрии.

«Татьяна Сухина будет курировать сферу образования, она работает на данном направлении с 2010 года. Также в её ведении будут такие направления, как спорт, молодёжная политика и туризм. Вопросами управления городским имуществом будет заниматься Инна Смаль. В свою очередь, Сергей Титаренко будет курировать сферу городского хозяйства. У него есть достаточный опыт управления крупным предприятием, которое занималось коммунальным хозяйством Симферополя», – отметила Наталья Маленко.

Она также добавила, что при оценке действующих начальников департаментов и управлений основным критерием будет являться профессионализм. Также в ходе сессии были внесены изменения в структуру и штатную численность администрации крымской столицы, в частности введена новая должность «заместитель главы администрации – начальника муниципального казенного учреждения «Управление образования».

Напомним, Инна Смаль занимала пост заместителем предыдущего главы администрации Симферополя Игоря Лукашева. Она курировала имущественные и земельные вопросы. Стоит также отметить, что до этого она занималась руководством различных подразделений мэрии Симферополя.

Симферополь, Иван Гридин

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