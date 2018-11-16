Руководить Симферополем будут четыре женщины и секретарь-единоросс

Татьяна Свириденко, Алла Пацинко и Павел Кузнецов утверждены заместителями главы администрации Симферополя на внеочередной сессии горсовета.

«Согласовать назначение Свириденко Татьяны Олеговны, Пацинко Аллы Александровны, Кузнецова Павла Александровича на должность заместителя главы администрации Симферополя», – говорится в решении.

Ранее Наталья Маленко попросила депутатов поддержать предложенные кандидатуры: «Обращаюсь с просьбой согласовать три должности заместителей главы администрации. Это люди, с которыми я могу работать, понимая, что будет движение вперед. Прошу поддержать».

Павел Кузнецов до сегодняшнего дня руководил секретариатом фракции «Единая Россия» в Госсовете Крыма. Возглавляла фракцию сама Маленко. Алла пацинко работала заместителем Кузнецова. Татьяна Свириденко занимала должность управляющей делами аппарата горсовета Симферополя.

Кроме того, сегодня Наталья Маленко объявила о назначении ещё одного заместителя главы администрации. Четвёртым замом станет директор управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина.

«По моему мнению, на следующей сессии, которая будет в пятницу, я буду просить депутатов поддержать решение, чтобы Татьяна Ивановна Сухина возглавила направление сфер образования, молодежи и спорта и стала заместителем главы администрации – начальником управления образования. Это абсолютно логично и понятно», – обратилась врио главы Симферополя к депутатам.

Напомним, в среду депутаты городского совета Симферополя 29 голосами назначили Наталью Маленко временно исполняющей обязанности главы администрации города. До завершения конкурса в официальном трудовом контракте она будет значиться как первый заместитель главы администрации города.

Симферополь, Иван Капустин

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