Горсовет Симферополя назвал дату конкурса на замещение должности сити-менеджера

Симферопольский городской совет объявил конкурс на замещение должности главы администрации. Он запланирован на 14 декабря. Решение принято сегодня, 16 ноября, в ходе внеочередной сессии.

«Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя. Определить датой проведения конкурса 14 декабря 2018 года, местом проведения конкурса – административное здание Симферопольского городского совета», – говорится в решении горсовета. «Предлагается назначить конкурс на 10 утра. Документы от кандидатов будут приниматься с 19 ноября по 3 декабря», – приводит «Крым информ» слова председателя горсовета Виктора Агеева.

Как писал «Новый День», ранее временно исполняющая обязанности сити-менеджера Симферополя Наталья Маленко отказалась общаться со СМИ до завершения конкурса на замещение должности главы администрации города. «Прежде чем пообещать что-то симферопольцам, нужно вступить в должность, а это состоится 14 декабря. Готова 14 декабря общаться со всеми СМИ по своему видению в случае, если для меня конкурс пройдет успешно», – высказалась врио. Кроме того, Маленко отказалась давать любые оценки сотрудникам прежней администрации, признавшись что мало информирована.

Напомним, 14 ноября депутаты городского совета Симферополя 29 голосами назначили Наталью Маленко врио сити-менеджера. В официальном трудовом контракте она будет значиться как первый заместитель главы администрации города. До нового назначения 59-летняя Маленко являлась депутатом и первым вице-спикером Госсовета Крыма, возглавляя в республиканском парламенте фракцию «Единая Россия».

Симферополь, Иван Гридин

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