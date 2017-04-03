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Крым

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Публикации за 03.04.17

В горах Крыма пробурят семикилометровый тоннель для водоснабжения ЮБК

В горах Крыма пробурят семикилометровый тоннель для водоснабжения ЮБК

В горах Крыма намерены пробурить семикилометровый тоннель для бесперебойного водообеспечения Южного берега полуострова.

Как передает корреспондент РИА , источником воды для региона послужат два самонаполняемых водохранилища, расположенные в горах.

Планы по реализации масштабного проекта озвучил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов.

«По 25 объектам министерства ЖКХ начинается реализация в 2017 году – это реконструкции коммунально-очистных сооружений, центральный канализационный коллектор Симферополя, крупный водовод, который будет проходить через скальные грунты – будет буриться тоннельный водовод в Ялте для обеспечения водой Южного берега», – заявил Карпов.

По его словам, после строительства тоннеля, вода на ЮБК будет подаваться бесперебойно даже в пик курортного сезона.

«Тоннель будет сделан методом горизонтального бурения: две нитки – одна диаметром четыре метра, вторая – два с половиной. Тоннель будет проведен на семь километров. Его начинали делать еще в советское время, в 80-е годы, но не закончили. Сейчас мы к этому вернулись», – отметил Карпов.

По информации министра, в этом году благодаря региональной адресной программе территориальные подразделения профильных ГУПов, а также муниципалитеты, получат 1,5 млрд рублей «на ремонт и реконструкцию сетей». Это коснется и Керчи – одного из самых проблемных городов Крыма в плане водоснабжения, где коммунальщикам приходится постоянно устранять утечки и аварии, связанные с чрезмерной изношенностью сетей.

Также в планах министерства освоить 150 млн рублей на ликвидацию свалок, направленных из республиканского бюджета.

«Приоритет сделан по направлению от Керчи – от въездных ворот, для трассы Керчь – Симферополь, Южного берега Крыма, по трассе от Симферополя в приморские города, Щелкино, Ленино и в сторону Севастополя», – пояснил Карпов.

План по подготовке к курортному сезону в министерстве надеются выполнить до 15 мая. Он включает мероприятия по отключению незаконных врезок в ливневую канализацию, ремонт коммунально-очистных сооружений и благоустройство территорий, часто посещаемых туристами.

В то же время, продолжается работа по определению подрядчиков для строительства мусороперерабатывающих заводов.

«У нас уже по трем из шести (мусороперерабатывающим) кластерам определены подрядчики, состоялся предварительный отбор. По одному из трех уже 100% определен подрядчик», – заявил министр, анонсировав, что по оставшимся трем кластерам торги пройдут после 15 апреля.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.04.17

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