«Инвесторы не те»: в Крыму бизнесмены хотят заниматься только самыми выгодными «мусорными» проектами

Публикации за 07.04.17

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и министерстве экологии и природных ресурсов Крыма недовольны значительной частью инвесторов, которые предлагают свои услуги по работе с мусором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по утверждению чиновников, многие бизнесмены намерены реализовывать проекты лишь частично, получая самые доходные направления, что не устраивает курирующие ведомства.

«Очень мало приходит серьезных инвесторов. Как правило, это те, кто хочет взять в долгосрочную аренду какой-либо полигон, так как это стабильный и прибыльный источник доходов. Уборка мусора – это выгодная коммерческая деятельность. А нам интересен инвестор, который обеспечит весь цикл: от сбора мусора и его транспортировки до последующей утилизации, обработки и так далее. Поэтому мы отдаем предпочтение инвесторам, который возьмет весь кластер или два, и будем им заниматься от и до», – пояснил заместитель министра ЖКХ республики Якуб Зейтулаев.

В то же время, заместитель министра экологии и природных ресурсов Игорь Михаленко утверждает, что у потенциальных инвесторов часто вообще не находится средств на проекты, на реализацию которых они претендуют.

«Зачастую приходит инвестор и предлагает какой-то грандиозный проект, а когда начинаем разбираться, выясняется, что у людей нет капитала, который бы они были готовы инвестировать. Грубо говоря, есть уставной фонд – 5-10 тысяч. Когда спрашиваем – а остальные деньги где будете брать? Отвечают: будем брать кредиты, займы у банков под гарантии. Люди не могут понять, как они все это будут организовывать», – говорит Михаленко.

Он напомнил, что всего в Крыму планируется создать 6 кластеров по санитарной очистке Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», по информации министра ЖКХ республики Сергея Карпова, по трем из кластеров уже предварительно отобраны подрядчики, по трем другим – торги пройдут после 15 апреля.

Михаленко добавил, что встречаются предложения инвесторов по строительству мусоросжигательного завода. Однако окончательной позиции у властей на этот счет пока нет.

«Приходит инвестор и берет с собой академика. Академик защищает мусоросжигательный завод – рассказывает о том насколько это хорошо, как это будет полезно для всех. Через неделю приходит другой инвестор, приводит с собой другого академика, который разбивает ту идею в пух и прах», – пояснил Михаленко. По его словам, «многие говорят, что это не совсем правильно. Потому что на периоде эксплуатации фильтры через два-три года приходят в негодность, и их поменять – очень большая стоимость. И многие просто не меняют».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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