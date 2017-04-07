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Крым

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Публикации за 07.04.17

«Инвесторы не те»: в Крыму бизнесмены хотят заниматься только самыми выгодными «мусорными» проектами

«Инвесторы не те»: в Крыму бизнесмены хотят заниматься только самыми выгодными «мусорными» проектами

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и министерстве экологии и природных ресурсов Крыма недовольны значительной частью инвесторов, которые предлагают свои услуги по работе с мусором.

Как передает корреспондент РИА , по утверждению чиновников, многие бизнесмены намерены реализовывать проекты лишь частично, получая самые доходные направления, что не устраивает курирующие ведомства.

«Очень мало приходит серьезных инвесторов. Как правило, это те, кто хочет взять в долгосрочную аренду какой-либо полигон, так как это стабильный и прибыльный источник доходов. Уборка мусора – это выгодная коммерческая деятельность. А нам интересен инвестор, который обеспечит весь цикл: от сбора мусора и его транспортировки до последующей утилизации, обработки и так далее. Поэтому мы отдаем предпочтение инвесторам, который возьмет весь кластер или два, и будем им заниматься от и до», – пояснил заместитель министра ЖКХ республики Якуб Зейтулаев.

В то же время, заместитель министра экологии и природных ресурсов Игорь Михаленко утверждает, что у потенциальных инвесторов часто вообще не находится средств на проекты, на реализацию которых они претендуют.

«Зачастую приходит инвестор и предлагает какой-то грандиозный проект, а когда начинаем разбираться, выясняется, что у людей нет капитала, который бы они были готовы инвестировать. Грубо говоря, есть уставной фонд – 5-10 тысяч. Когда спрашиваем – а остальные деньги где будете брать? Отвечают: будем брать кредиты, займы у банков под гарантии. Люди не могут понять, как они все это будут организовывать», – говорит Михаленко.

Он напомнил, что всего в Крыму планируется создать 6 кластеров по санитарной очистке Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», по информации министра ЖКХ республики Сергея Карпова, по трем из кластеров уже предварительно отобраны подрядчики, по трем другим – торги пройдут после 15 апреля.

Михаленко добавил, что встречаются предложения инвесторов по строительству мусоросжигательного завода. Однако окончательной позиции у властей на этот счет пока нет.

«Приходит инвестор и берет с собой академика. Академик защищает мусоросжигательный завод – рассказывает о том насколько это хорошо, как это будет полезно для всех. Через неделю приходит другой инвестор, приводит с собой другого академика, который разбивает ту идею в пух и прах», – пояснил Михаленко. По его словам, «многие говорят, что это не совсем правильно. Потому что на периоде эксплуатации фильтры через два-три года приходят в негодность, и их поменять – очень большая стоимость. И многие просто не меняют».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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