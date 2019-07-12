В Коктебеле произошла экологическая катастрофа – содержание химических соединений превышено в десятки и сотни раз

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа, а чиновники пытались ее замолчать. Об этом заявил местный общественник Александр Талипов, ссылаясь на заключение Росприроднадзора.

Как уже сообщал «Новый День», в первых числах июля пляж, забитый туристами, начало заливать черной жижей. Произошло это на пляже, расположенном на набережной возле спуска от автостанции.

Официальные комментарии появились только вечером 3 июля: было заявлено, что из ливневой канализации вытолкнуло засоры, а на момент проверки вытекающая вода уже имела прозрачный цвет и не имела запаха.

В администрации Коктебеля тогда заявили: решать, что делать с лопнувшей трубой, будут только после того как станут известны результаты проб воды и получено заключение ведомственной комиссии.

8 июля глава Феодосии сообщил: «Биологический анализ получен – в норме. Химический анализ будет через два дня. Ждем».

Общественники отправили в Росприроднадзор запросы с просьбой сообщить результаты анализа проб морской воды. Ответ ведомства поверг в шок.

Содержание иона аммония превысило предельно допустимую концентрацию в 168 раз.

Отметим, что в природных водах источником накопления вещества служат продукты разложения и жизнедеятельности различных организмов. Однако большая часть ионов аммония попадает в воду со стоками животноводческих ферм, сельскохозяйственных полей, промышленных предприятий. Высокая плотность содержания аммония может быть в водоёмах, находящихся вблизи от коммунальных очистных сооружений, канализации и выгребных ям.

Попадая в организм человека, ион аммония приводит к нарушению кислотно-щелочного баланса, может вызвать отёк тканей, тошноту, тремор, приступы удушья, спутанность сознания, серьёзные поражения конъюнктивы глаз и слизистых оболочек.

В воде, загрязнённой азотными соединениями, задыхаются и погибают рыбы.

ПДК фосват-иона превышено в 39 раз. Содержание анионных поверхностных активных веществ (АПАВ/АСПАВ) в среднем превышено в 20 раз. При этом напротив выхода ливневой канализации зафиксировано 32-кратное превышение ПДК, а 50 метрах левее – в 5,3 раза.

«Анионные ПАВ, включая синтетические ПАВ – самые агрессивные поверхностно-активные вещества, – отмечают в Росприроднадзоре. – Они составляют основу или входят в число обязательных ингредиентов моющих и чистящих средств, технических и бытовых эмульсий, суспензий, аэрозолей. Даже при небольшой концентрации АПАВ в воде прекращается рост водорослей, образуются стойкие скопления пены, что губительно сказывается на обитателях водоемов».

В результате загрязнения воды напротив выхода ливневой канализации зафиксировано содержание кислорода ниже нормы в 60 раз.

Снижение кислорода указывает на её химическое или биологическое загрязнение, утончили в ведомстве.

«Таким образом, действия местных властей, которые не приняли мер к должному информированию населения, ведения локального режима ЧС, в можно квалифицировать по статье 237 УК РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», – заявил Талипов, сообщив, что обратится в Следственный комитет и ФСБ. – Данный выброс никак не мог быть сливом дождевой воды, это канализационные и технические сливы незаконных объектов в поселке, которые никто не видит или не хочет видеть. Так же я считаю, должна быть проведена проверка в отношении количества людей, обратившихся за медицинской помощью с 3-го июля и по настоящее время в Коктебеле, по поводу различных инфекций, всех необходимо признать потерпевшими! Людей уверили, что всё хорошо, прикрыли дырку, установили табличку «техническая зона – купание запрещено» и пошли отдыхать!»

«В Феодосии детская больница переполнена. Даже в коридорах дети лежат», – пишут в соцсетях.

«Признать это катастрофой, закрыть весь Коктебель до устранения причин. Устранять с учётом экспертиз, создания проекта, проведения торгов 1,5 -2 года. Кто на это пойдёт? А вот, то, что за пять лет не сделали проекта и не определились с этапами и сроками – за это нужно наказывать, вопрос кого?»

Коктебель, Лиана Макоба

Коктебель. Другие новости 12.07.19

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