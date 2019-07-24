В Судаке стоки канализации попали на популярный пляж

В Судаке сточные воды городской канализации попали на пляж в бухте Капсель.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе пансионата «Медвежонок», сточные воды попали на территорию, известную как «пляж за Алчаком».
В администрации города сообщили, что провалился железобетонный коллектор, произошла утечка сточных вод. На месте работают аварийные бригады ГУП РК «Вода Крыма».
Чиновники настаивают: воды в коллекторе были очищенными, но настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в районе аварии.
Это не первый случай попадания сточных вод на пляжные территории: пару недель назад аналогичная ситуация была зафиксирована в Коктебеле.
Судак, Лиана Макоба
Судак. Другие новости 24.07.19
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