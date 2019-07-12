«Порядка тысячи кубов фекалий»: в еще одном городе Крыма разразился скандал со сливом канализации

В еще одном городе Крыма разразился скандал со сливом канализации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Керчи.

«В обводном канале на Аршинцевской косе был зафиксирован слив зловонной массы. Оперативно в администрации города была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством заместителя главы администрации города Дилявера Мельгазиева, – сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. – Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства, кто мог совершить противоправные действия и слить в лиман эту массу. Комиссия по ЧС и ПБ рекомендует жителям и гостям города временно воздержаться от купания».

Сегодня чиновник уточнил предварительную версию: выброс фекальных масс из автоцистерны.

В управлении Роспотребнадзора по Керчи и Ленинскому району утверждают, что инцидент не коснулся ни морской воды вообще, ни городского пляжа в частности.

Обводной канал – это гидротехническое сооружение, уточняют в ведомстве, добавляя: «Такого запаха, как был 9-го и 10-го июля, уже нет».

Между тем, по словам кречан, в месте концентрации зловонной массы вода в канале буквально черная, вся рыба погибла, резкий запах стоков вызывает проблемы с самочувствием даже у животных.

Версия, что вводу слили одну автоцистерну фекалий, вызывает у горожан сомнения: «Для того, чтобы привезти такое количество стоков – а это навскидку порядка тысячи кубок – нужны десятки ассенизаторских машин, – пишет KERCH.COM.RU. – Узнав о случившемся, косу и городской пляж покидают отдыхающие».

Напомним, на прошлой неделе канализационными стоками отравили прибрежную воду в Коктебеле. Городские власти объяснили происходящие тем, что дождевая вода прочистила стоки ливневки. Однако из заключения Росприроднадзора следует, что были именно бытовые стоки, и содержание в воде вредных веществ достигло катастрофических значений.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.07.19

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