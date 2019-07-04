В Крыму пляж, забитый туристами, залило черной жижей (ВИДЕО)

В Коктебеле пляж, забитый туристами, залило черной жижей.

Видео появилось в соцсетях еще 2 июля

Власти отреагировали только вчера ближе к вечеру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам местных жителей, инцидент произошел на пляже, расположенном на набережной возле спуска от автостанции. Там всегда много туристов.

Поначалу коктебельцы шутили: «Нефть нашли! Скоро заживем как в ОАЭ!» «Такой «нефти» в Коктебеле всегда завались было. Но это она че-то через край поперла», – писали в соцсетях.

Однако вскоре настроение изменилось: «После такого СЭС должна сразу объявить карантин и закрыть пляж, но нет же… Опять замнут, а больницы набьются больными детьми и взрослыми!», – возмущаются участники обсуждения.

«У меня друг как раз в том месте два раза купался, один раз просто рвот была, а во второй – на скорой увезли. Местные о той трубе в курсе: она выходит в 10-20 метрах от берега и придает морю тот характерный цвет и запах потухшего вулкана Карадаг».

Вечером 3 июля появился официальный комментарий: «Сегодня на место инцидента выехали сотрудники отдела по курортам и туризму администрации города Феодосии, сотрудники Роспотребнадзора, Росприроднадзора, прокуратуры города Феодосии. Вопрос находится на особом контроле ведомств города.

На данном участке, который является технической зоной, из трубы для отвода ливневых вод в большом объеме стала вытекать вода. По предварительным данным, недавно в поселке, после сильных дождей образовались сели, которые могли стать причиной выталкивания из системы ливнеотвода различных засоров. На данный момент, по требованию прокуратуры, службами Росприроднадзора и Роспотребнадзора взяты пробы воды на данном участке с целью исключить версию загрязнения акватории моря опасными веществами.

Кроме того, создана комиссия с целью мониторинга близлежащих улиц, которые находятся в зоне данной сети ливневой канализации на предмет несанкционированных врезок. Также сообщаем, что на данный момент вода, вытекающая из ливнеотвода, имеет прозрачный цвет и не имеет запаха». Однако коктебельцев ответ не удовлетворил: «Какой сель? Дожик прошел 2 недели назад – еле капнул. Черный сель?»

«Немного странно: севернее есть реальная ливневка – и она открытая. Но теоретически эта скрытая тоже может быть, раз так утверждают. Тогда проблема в том, что ее бесстыдно используют как канализацию, потому что она вытекает где-то в море и это как бы незаметно. То есть было незаметно, пока не прорвало».

«А что функция закрытия пляжа не работает? Или каждый раз администрация лично должна увидеть? Чья-то же обязанность точно за этим смотреть и делать анализы».

Пляж действительно не закрыли, а просто вкопали рядом с метом прорыва знак «Купаться запрещено». «Видимо, в этом месте купаться нельзя, а в 30 метрах левее и правее – можно», -отреагировали в соцсетях.

В администрации Коктебеля заявили: решать, что делать с лопнувшей трубой, будут только после того как станут известны результаты проб воды и получено заключение ведомственной комиссии. Торопиться в таком деле нельзя – может «поплыть» вся улица, утверждают чиновники.

Отметим, что водовод довольно новый – его проложили в 2012 году. Но, утверждают местные власти, он проходит мимо частных домов, хозяева которых могут сливать в него свои нечистоты. Чиновники обещают выявить все незаконные сливы.

Кстати, проверить все ливневые сети в курортных городах и выявить незаконные сбросы канализации власти Крыма грозились еще несколько лет назад. Судя по ситуации в Коктебеле, дальше слов дело не пошло.

Между тем, произошедшее вызвало возмущение отдыхающих: «Я точно в Коктебель не вернусь: раньше не знала про это, но после инфекционной с ребёнком в этом году уже не хочется сюда». «Ценник конский, а сервиса нет никакого». «Все пляжи Феодосии в водорослях, которые раз в пару недель сгребают в кучки, а потом они еще недели две валяются по всей полосе. А цены – как будто это Куршавель. Можете говорить, что угодно. Но большинство тех, кто приезжал в Фео и Коктебель с 2014 года, повторно сюда не поехали. До 2014-го отсутствие сервиса списывалось на низкие цены. А теперь дешевле в Тайланде, в Греции или в Турции отдохнуть, где будет все включено и тебе будут улыбаться, а не смотреть как на врага понаехавшего», – заявляют туристы.

Их настроение разделяют и некоторые местные: «Мы убиваем курицу, которая нам несёт золотые яйца. А прямым текстом: это саботаж».

Коктебель, Лиана Макоба

Коктебель. Другие новости 04.07.19

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