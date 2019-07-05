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NewDayNews.ru

Пятница, 5 июля 2019, 17:45 мск

Новости Наука

Водоросли в Атлантике угрожают мировой экологии

Бурное цветение водорослей вида Sargassum представляет угрозу для экосистемы Атлантики от Западной Африки до Мексиканского залива. Снимки из космоса показывают масштаб угрозы для окружающей среды. Ученые опасаются, что периодическое цветение может стать нормой, пишет Science.

Цветение бурых водорослей в Атлантическом океане принимает угрожающие масштабы. Площадь пораженного региона в прошлом году составила около 8850 километров. В этом году биологи наблюдают самый большой ковер из водорослей за все время исследований. Например, в Барбадосе была в июне 2018 года объявили режим ЧС. Тогда местные сследователи оценили общий вес бурых водорослей в 20 млн тонн.

Как писал «Новый День»,угроза распространения водорослей нависла и над Байкалом. Воду в уникальном озере отравляют водоросли. Об этом заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов, выступая на Всероссийском водном конгрессе.

Ученый заявил, что концентрации бактерий, вырабатывающих токсины, в Байкале достигли максимальных значений. «Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов», – заявил ученый.

Наука. Другие новости 05.07.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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