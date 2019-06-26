Ученые бьют тревогу: вода в Байкале опасна из-за токсинов (ФОТО, ВИДЕО)

Вода в Байкале отравлена токсинами. Об этом заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов, выступая на Всероссийском водном конгрессе.
Ученый заявил, что концентрации бактерий, вырабатывающих токсины, в Байкале достигли максимальных значений. «Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов», – цитирует специалиста РИА «Новости».
Увеличение количества отравляющих веществ в воде приведет к тому, что она перестанет соответствовать санитарным нормам, предупредил специалист.
Федотов отметил, что практически всё байкальское мелководье захватила опасная водоросль спирогира, обычная для болот.
Это несет очень серьезную опасность для экосистемы озера, поскольку водоросль уничтожает растения-эндемики. Из-за распространения спирогиры, к примеру, повсеместно исчезают байкальские губки. По словам ученого, ядовитая водоросль встречалась на Байкале и раньше, но «в очень малых количествах». Сейчас спирогира уже «цветет круглогодично» в нескольких точках на озере, рассказал специалист.
Спирогира распространилась почти по всему побережью Байкала
Ученый также заявил, что источником загрязнения Байкала являются и масштабные лесные пожары рядом с озером. Дым от них привносит в воду аммоний, пояснил он.
В апреле прошлого года МЧС РФ сообщило о катастрофическом загрязнении прибрежной зоны Байкала из-за распространения спирогиры почти на 60% побережья.
Напомним, тревогу об опасности распространения на побережье Байкала опасной водоросли забили еще в 2014 году. Чужеродные водоросли впервые были обнаружены в 2011 году у поселка Листвянка. За три года цветение водоросли наблюдалось уже в масштабе всего озера, при этом явление постоянно прогрессирует. Так, например, по данным на 2014 год, на севере Байкала водоросль внедрилась на 20-25 метров от береговой линии.
В 2013 году «плоты» спирогиры были замечены в Северобайкальске около очистных сооружений железнодорожного депо, предназначенного для мытья локомотивов и вагонов. Там от моющих средств погиб активный ил на береговой линии в 10 км. Водоросли выбрасывает на побережье, где они скапливаются тоннами, гниют и распространяют зловонный запах. По мнению экологов, это является угрозой для экосистемы озера, даже более серьезной, чем отходы закрывшегося БЦБК.
Еще одной угрозой для озера является маловодье. Изменить ситуацию в ближайшее время не получится, заявил в марте 2018 года врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров. Как информировал «Новый День», в агентстве надеются, что увеличить запас воды в озере позволит большое количества снега в регионе. Но для полного восстановления уровня Байкала этого не хватит. Особого эффекта не дают и ограничения по расходу воды из водохранилищ.
Байкал – одно из величайших озер планеты, озеро «превосходных степеней»: самое глубокое (1637 метров), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. Озеро обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод (23,6 тысячи кубических километров – более 20% мировых запасов). В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
С 2012 года в России реализуется федеральная целевая программа по охране озера, которая рассчитана до 2021 года. Однако в ноябре прошлого года Счетная палата РФ сообщила, что 8,4 млрд рублей, выделенных на охрану озера Байкал с 2015 по сентябрь 2018 года, потрачены впустую. Экологическая обстановка в районе объекта всемирного наследия ЮНЕСКО продолжает ухудшаться, отметили аудиторы. СП в связи с этим сделала вывод, что цели программы вряд ли будут достигнуты.
Накануне спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о необходимости ограничить туристический поток на Байкал, чтобы сохранить его чистоту. По его словам, туристы оставляют на побережье озера тонны мусора.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 26.06.19
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