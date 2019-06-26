Ученые бьют тревогу: вода в Байкале опасна из-за токсинов (ФОТО, ВИДЕО)

Вода в Байкале отравлена токсинами. Об этом заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов, выступая на Всероссийском водном конгрессе.

Ученый заявил, что концентрации бактерий, вырабатывающих токсины, в Байкале достигли максимальных значений. «Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Увеличение количества отравляющих веществ в воде приведет к тому, что она перестанет соответствовать санитарным нормам, предупредил специалист.

Федотов отметил, что практически всё байкальское мелководье захватила опасная водоросль спирогира, обычная для болот.

Ядовитая водоросль на Байкале, фото: скриншот с видео Тимура Балашова youtube.com

Это несет очень серьезную опасность для экосистемы озера, поскольку водоросль уничтожает растения-эндемики. Из-за распространения спирогиры, к примеру, повсеместно исчезают байкальские губки. По словам ученого, ядовитая водоросль встречалась на Байкале и раньше, но «в очень малых количествах». Сейчас спирогира уже «цветет круглогодично» в нескольких точках на озере, рассказал специалист.

Спирогира распространилась почти по всему побережью Байкала

Ученый также заявил, что источником загрязнения Байкала являются и масштабные лесные пожары рядом с озером. Дым от них привносит в воду аммоний, пояснил он.

В апреле прошлого года МЧС РФ сообщило о катастрофическом загрязнении прибрежной зоны Байкала из-за распространения спирогиры почти на 60% побережья.

Напомним, тревогу об опасности распространения на побережье Байкала опасной водоросли забили еще в 2014 году. Чужеродные водоросли впервые были обнаружены в 2011 году у поселка Листвянка. За три года цветение водоросли наблюдалось уже в масштабе всего озера, при этом явление постоянно прогрессирует. Так, например, по данным на 2014 год, на севере Байкала водоросль внедрилась на 20-25 метров от береговой линии.

В 2013 году «плоты» спирогиры были замечены в Северобайкальске около очистных сооружений железнодорожного депо, предназначенного для мытья локомотивов и вагонов. Там от моющих средств погиб активный ил на береговой линии в 10 км. Водоросли выбрасывает на побережье, где они скапливаются тоннами, гниют и распространяют зловонный запах. По мнению экологов, это является угрозой для экосистемы озера, даже более серьезной, чем отходы закрывшегося БЦБК.

Еще одной угрозой для озера является маловодье. Изменить ситуацию в ближайшее время не получится, заявил в марте 2018 года врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров. Как информировал «Новый День», в агентстве надеются, что увеличить запас воды в озере позволит большое количества снега в регионе. Но для полного восстановления уровня Байкала этого не хватит. Особого эффекта не дают и ограничения по расходу воды из водохранилищ.

Байкал – одно из величайших озер планеты, озеро «превосходных степеней»: самое глубокое (1637 метров), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. Озеро обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод (23,6 тысячи кубических километров – более 20% мировых запасов). В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

С 2012 года в России реализуется федеральная целевая программа по охране озера, которая рассчитана до 2021 года. Однако в ноябре прошлого года Счетная палата РФ сообщила, что 8,4 млрд рублей, выделенных на охрану озера Байкал с 2015 по сентябрь 2018 года, потрачены впустую. Экологическая обстановка в районе объекта всемирного наследия ЮНЕСКО продолжает ухудшаться, отметили аудиторы. СП в связи с этим сделала вывод, что цели программы вряд ли будут достигнуты.

Накануне спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о необходимости ограничить туристический поток на Байкал, чтобы сохранить его чистоту. По его словам, туристы оставляют на побережье озера тонны мусора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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