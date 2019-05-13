«Браво за смелость!» Россияне поддержали Сергея Зверева, которого суд признал виновным в защите Байкала

Известный стилист и шоумен Сергей Зверев оштрафован на 15 тысяч рублей за пикет в защиту Байкала. Такое решение вынес сегодня Тверской суд Москвы. При этом судья запретила журналистам вести съемку в зале заседаний.

«Суд вынес решение о моей виновности и присудил штраф 15 000 рублей, – сообщил Сергей Зверев на своей странице в Инстаграм. – Что думаете по этому поводу???»

«Какой-то дурдом, – оценили подписчики Зверева. – Позор. Беспредел на уровне государства. Идиотизм, надо обжаловать». За несколько минут пост Зверева собрал десятки комментариев – ему выражают благодарность за помощь в спасении Байкала, предлагают свою помощь и советуют обратиться напрямую к президенту РФ Владимиру Путину. «Сергей, большое Вам спасибо за то, что стараетесь сохранить нашу природу, нашу родину, не только для современников, но и для потомков», – отмечают в Рунете.

«Всю Россию потихоньку распродадут или в аренду сдадут! Сергей единственный хотел чего-то добиться от нашего правительства и вот результат! Браво Сергей, за смелость браво! – пишут пользователи на странице звезды. – Сергей показал, кто есть мужик!»

Утром, как сообщил стилист в соцсетях, суд не разрешил вести видеосъемку заседания. «Ходатайство о съёмке Прямого эфира в мой инстаграм отклонили. Прессу с камерами в зал суда не пустили, хотя заседание открытое!!! Пустили только небольшое количество прессы без камер, любую съёмку запретили», – отметил Зверев.

Накануне знаменитый стилист напомнил подписчикам о заседании суда и попросил всех, кого задела история с защитой Байкала, прийти к суду, чтобы его поддержать. «Я всю жизнь защищал честь своей страны и свою Родину – в армии потерял здоровье, служа в Польше (в форме, не предназначенной для зимы и тд, и тп ), а большая часть чиновников даже не служили, – заявил Зверев. – На чемпионате мира я стал Чемпионом Мира, на Чемпионате Европы я стал Абсолютным Чемпионом Европы. Я стоял на Красной Площади с плакатом в защиту достояния России и всего мира – озера Байкал, я никому не мешал, никого не оскорблял, я защищал свою Родину, озеро Байкал! Почему не судят чиновников, которые воруют миллиарды и триллионы, которые сделали тайгу лысой, которые распродают ресурсы страны, и им ничего за это не будет? И почему их не судят? И почему они не несут никакой ответственности за свои преступления? Заседание открытое, придите, поддержите меня».

Как сообщал ранее «Новый День», в апреле Зверева вызвали в полицию для составления протокола об административном правонарушении. Причиной стал одиночный пикет против строительства завода на Байкале, который Зверев провел на Красной площади 3 марта. В руках он держал плакат с надписью «Я против строительства завода на Байкале».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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