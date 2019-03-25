Вслед за Зверевым и иркутянами: жители Екатеринбурга высказались против завода на Байкале

В Екатеринбурге прошла акция против строительства заводов по производству бутилированной воды на Байкале. Возле памятника отцам-основателям города собралась группа активистов с плакатами о сохранении озера. Там же шел сбор подписей. «Это был первый опыт проведения такого мероприятия у меня и у всех, кто был со мной. Но удивительный факт, мы, простые люди, оказались неравнодушны к происходящему и вместе провели такое», ‒ написала своем инстаграме организатор акции Дарима.

Подобные акции прошли во многих крупных городах России. Самым многочисленным стал митинг в Иркутске, где на улицу вышли, по оценке СМИ, около трех тысяч человек. В поддержку озера ранее высказывался популярный дизайнер Сергей Зверев, который провел одиночный пикет на Красной площади в Москве. Напомним, строительство завода по производству бутилированной воды началось в поселке Култук. Работы проводит компания «АкваСиб», планируется, что первая очередь будет сдана уже в конце этого года, а воду из Байкала будут поставлять в Китай.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.19

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