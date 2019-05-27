Стилист Сергей Зверев обжаловал штраф за защиту Байкала

Известный стилист и шоумен Сергей Зверев оспорил штраф, который по решению Тверского суда должен заплатить за одиночный пикет в защиту Байкала. Адвокат Зверева заявил, что апелляционная жалоба уже подана.

Как передает RNS со ссылкой на адвоката Зверева Михаила Бирюкова, апелляция подана на прошлой неделе. «Считаем привлечение Зверева к административной ответственности незаконным и необоснованным. Штраф, поскольку решение не вступило в законную силу, не перечислен», – сказал юрист.

Напомним, Тверской районный суд Москва 13 мая оштрафовал стилиста за пикет в защиту Байкала, который он провел 3 марта на Красной площади. Как сообщил стилист в соцсетях, суд не разрешил вести видеосъемку заседания. «Ходатайство о съёмке Прямого эфира в мой инстаграм отклонили. Прессу с камерами в зал суда не пустили, хотя заседание открытое! Пустили только небольшое количество прессы без камер, любую съёмку запретили», – отметил Зверев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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