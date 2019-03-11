«Что это?» Стилиста Сергея Зверева вызвали в полицию за публичную защиту Байкала

Известного стилиста и шоумена Сергея Зверева вызвали в полицию для составления протокола об административном правонарушении. Причиной стал одиночный пикет против строительства завода на Байкале, который Зверев провел на Красной площади 3 марта.

Фотографию повестки Сергей Зверев опубликовал в своем аккаунте в «Инстаграм». Согласно документу, ему следует явиться в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО на улице Ильинка 24 апреля к 11 часам. «В случае неявки в указанный срок, протокол об административном правонарушении будет составлен в Ваше отсутствие», – говорится в повестке.

«Что вы думаете по этому поводу???» – задал вопрос своим подписчикам Сергей Зверев. «Беспредел, – пишут ему в ответ. – Нет слов от возмущения! Что это? У нас свободная страна, мы не можем открыто выразить своё мнение? Такой кошмар в стране творится. Видимо, Байкал продан на высшем уровне».

Пользователи соцсети советуют Звереву взять с собой в отдел полиции съемочную группу и адвоката, отмечая, что на повестке нет печати. «А вам уважение и любовь. Не думала, что вы на такое способны. Спасибо вам от души! Вы человечище!» – пишут в Рунете Звереву.

Стилист 3 марта вышел с одиночным пикетом на Красную площадь. В руках он держал плакат с надписью «Я против строительства завода на Байкале». В соцсетях он призвал россиян подписать петицию против стройки. Зверев – уроженец Иркутской области, поэтому ситуация с Байкалом его серьезно задела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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