Суд приостановил строительство на Байкале завода для экспорта воды в Китай

Суд в Иркутске приостановил строительство завода производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала, удовлетворив иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. Строительные работы будут приостановлены с 15 марта «до устранения выявленных в ходе проверок нарушений», говорится в сообщении на сайте правительства Иркутской области.

В ходе проверки строящего завода сотрудниками прокуратуры и Росприроднадзора были выявлены нарушения требований федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления» предприятием «АкваСиб». Так, специалисты обнаружили на его территории следы нефтепродуктов и локальные навалы отходов производства. При этом представители ООО «АкваСиб» не предоставили «разрешение на проведение земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы», указывается в сообщении. Кроме того, были выявлены «нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы», отметили региональные власти.

Ранее местные жители провели несколько протестных акций против строительства завода по выпуску битилированной воды на берегу Байкала. По их мнению, предприятие нанесет ущерб экологии.

Петицию против строительства завода на Байкале подписали более 922 тысяч человек.

На этой неделе глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды проверить проект на соответствие экологическим стандартам.

Совет по правам человека при президенте РФ сообщил, что строительство завода по разливу байкальской воды ставит под угрозу живущих вокруг озера редких животных.

Компания «Аквасиб» начала строительство завода по розливу воды в поселке Култук на юге Байкала в январе. Первую очередь производства планируют запустить уже в конце 2019 года. Продукция пойдет на экспорт в Китай.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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