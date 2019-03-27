Суд запретил выкачивать воду из Байкала для продажи в Китай

Суд в Иркутске в среду, 27 марта, признал незаконным строительство завода по розливу воды на Байкале. Таким образом, суд удовлетворил требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора.

Судья Кировского райсуда Иркутска Наталья Исакова заявила, что суд признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы, которое региональное управление Росприроднадзора выдало на проект строительства завода по розливу байкальской воды. Этим же решением суд счел незаконным разрешение на строительства предприятия, сообщает издание irk.ru.

Ранее, 15 марта суд в Иркутске приостановил строительство завода по производству питьевой воды на берегу Байкала «до устранения выявленных в ходе проверок нарушений», удовлетворив иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

В ходе проверки строящего завода сотрудниками прокуратуры и Росприроднадзора были выявлены нарушения требований федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления» предприятием «АкваСиб». Так, специалисты обнаружили на его территории следы нефтепродуктов и локальные навалы отходов производства. При этом представители ООО «АкваСиб» не предоставили «разрешение на проведение земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы». Кроме того, были выявлены «нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы», говорилось в сообщении регионального правительства.

Иркутская компания «Аквасиб», основным владельцем которой является китайская компания, начала строительство завода по розливу воды в поселке Култук на юге Байкала в январе. Первую очередь производства планировалось запустить уже в конце 2019 года. Продукция должна была пойти на экспорт в Китай.

Против строительства завода активно выступали местные жители. Они провели несколько протестных акций. По их мнению, предприятие нанесет ущерб экологии.

Петицию против строительства завода на Байкале подписали более 1 млн человек.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды проверить проект на соответствие экологическим стандартам.

Совет по правам человека при президенте РФ в свою очередь сообщил, что строительство завода по разливу байкальской воды ставит под угрозу живущих вокруг озера редких животных.

Как сообщал «Новый День», в минувшие выходные во многих крупных городах России прошли акции против строительства завода по производству бутилированной воды на Байкале. Самым многочисленным стал митинг в Иркутске, где на улицу вышли, по оценке СМИ, около трех тысяч человек. В поддержку озера ранее высказывался популярный дизайнер Сергей Зверев, который провел одиночный пикет на Красной площади в Москве.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 27.03.19

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