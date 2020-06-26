На Байкале предотвращено строительство второго китайского завода по розливу воды

В Бурятии суд признал незаконным право собственности ООО «Колодец земли» на три земельных участка на берегу Байкала, на которых компания планировала построить завод по разливу байкальской воды. Соответствующее решение вынес Кабанский районный суд Улан-Удэ. Об этом сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Речь идет об участках земли в районе поселка Клюевка Кабанского района общей площадью более 30, 7 га и общей кадастровой стоимостью свыше е 12 миллионов руб. «Судом принято решение о снятии участков с кадастрового учета», – отмечается в сообщении.

Компания «Колодец земли», учредителем которой является китайская «Пекинская холдинговая компания с ограниченной ответственностью «Колодец земли», собиралась построить на Байкале завод по розливу питьевой воды, для чего проводила предварительные исследовательские работы.

Инвестор получил землю в частную собственность в 2006 году от властей Бурятии, однако, как поясняет надзорное ведомство, данное решение было незаконным – предоставленные участки относятся к землям центральной экологической зоны Байкальской природной территории, находящихся в исключительной федеральной собственности.

«Спорные участки имеют пересечение с государственным лесным фондом, а один из участков расположен на расстоянии 10,8 метров от уреза воды озера Байкал», – указывает прокуратура, отмечая, что «двадцатиметровая территория берега озера Байкал является общедоступной и не подлежащей отчуждению в частную собственность».

Как сообщал «Новый День», в марте 2019 года суд в Иркутске признал незаконным строительство завода по розливу воды на Байкале, удовлетворив требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора. Строительные работы вела иркутская компания»АкваСиб», основным владельцем которой является китайская компания. Первую очередь производства в поселке Култук планировалось запустить в конце 2019 года. Продукция должна была пойти на экспорт в КНР.

Против строительства завода активно выступали местные жители. Они провели несколько протестных акций. По их мнению, предприятие нанесет ущерб экологии. Петицию против строительства завода на Байкале подписали более 1 млн человек.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

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