Еще одна «черная дыра»: на спасение Байкала потратили 8,5 млрд рублей, но экология там становится только хуже

Больше 8 млрд рублей, выделенных на охрану озера Байкал, потрачены впустую. Экологическая обстановка в районе объекта всемирного наследия ЮНЕСКО продолжает ухудшаться. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Счетная палата РФ проверила, как чиновники выполняют федеральную программу (ФЦП), рассчитанную с 2012 по 2021 год, и сделала вывод: цели программы вряд ли будут достигнуты.

Заказчиком-координатором ФЦП выступает Минприроды РФ. С 2015 по сентябрь 2018 года в рамках программы было потрачено 8,4 млрд рублей, однако большая часть мероприятий еще даже не начиналась. Причина, как полагают аудиторы, – в недоработках Минприроды, которое не координировало работу госзаказчиков. Так, в 2015 году из 9 показателей программы не достигнуто 6, в 2016 году – 7, в 2017 году – 4, и то два показателя удалось выполнить только за счет корректировки их значений под фактически ожидаемые.

Из 17 объектов в срок были введены в эксплуатацию только 5. Например, научно-исследовательского судна Росгидромета, которое должно было заработать в 2015 году, до сих пор не существует в природе – из-за этого каждый год не выполняется полноценный экологический мониторинг территории в районе Байкала.

Больше 232 млн рублей из федерального бюджета и вовсе были потрачены непонятно на что: деньги выделяли на создание четырех мусорных полигонов, но к этому моменту не функционирует ни один. В Иркутской области и Бурятии нет ни одного мусороперерабатывающего завода, а имеющихся полигонов недостаточно – поэтому, отметил директор департамента Счетной палаты РФ Сергей Нероев, есть риск появления несанкционированных свалок на Байкальской природной территории.

Не успеют до 2021 года убрать и нефтепродукты, которые скопились в почве в районе реки Селенга – это продукты деятельности закрытого еще в 90-е годы Джидинского вольфрамо-молибденового комбината в городе Закаменск. На это за пять лет ушло 1,3 млрд рублей из бюджета, но до сих пор содержание нефтепродуктов в воде Селенги в 7,7 раз превышает фоновую пробу. В Закаменке опасно жить – химические вещества, содержащиеся в воздухе, приводят к болезням органов дыхания, центральной нервной системы, системы крови, почек и эндокринной системы.

Не сумели чиновники разобраться и с накопленными отходами печально знаменитого Байкальского ЦБК. С 2013 по 2015 год на это потратили почти 2,9 млрд рублей, а в 2016 году и вовсе почти все средства вернули в федеральный бюджет. Истрачен был лишь 131 млн рублей – эти деньги ушли на создание проектной документации, которую в результате невозможно использовать, так как она нуждается в корректировке. Несмотря на все это, федеральные чиновники в 2017 – 2018 годах вновь отдали своим иркутским коллегам 1,3 млрд рублей – в форме субсидии.

По данным из открытых источников, как минимум в 2010 году в списке аффилированных лиц ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» помимо Росимущества значились два кипрских офшора – оба с правом распоряжаться более чем 20% в предприятии: Adordman Corporation Limited и Bravelink Limited.

Обнаружили специалисты Счетной палаты и еще один любопытный нюанс. Минприроды через аукцион заключило контракт с АО «Росгеология» (АО «Росгео») на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия Комбината. Сумма договора – 5 млрд 912 млн 860 тысяч рублей. Цену в Счетной палате назвали необоснованной, поскольку до сих пор нет ни откорректированной проектной документации на эти работы, ни четко определенной технологии ликвидации отходов. Отметим, что, по данным из открытых источников, контракт заключен в декабре 2017 года с единственным поставщиком. Работы планируется закончить в декабре 2021 года.

«Мероприятие, которое реализуется с 2013 года и должно быть завершено к 2020 году, фактически еще даже не начиналось, – отметил Сергей Нероев. – При этом были необоснованно отвлечены средства федерального бюджета в сумме 4 млрд рублей, оплачена проектная документация, которая не подлежит применению, а ее корректировка потребует дополнительного времени и средств».

По данным сайта АО «Росгео», в состав совета директоров общества входит Станислав Пугинский, партнер Санкт-Петербургского адвокатского Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры». По информации из открытых источников, Николай Егоров является однокурсником президента РФ Владимира Путина.

Как сообщается на сайте Счетной палаты, замминистра природных ресурсов Иван Валентик признал, что механизм координации между всеми участниками программы отсутствовал. Чиновник сообщил, что министерство уже исправило ошибку – и создало в своем составе новое подразделение, которое будет заниматься мониторингом реализации федеральной целевой программы по Байкалу.

На коллегии Счетной палаты было решено отправить отчет о проверке в Госдуму и СовФед, информационные письма в правительство РФ, чиновникам Иркутской области и Бурятии. Минстрой России и Минприроды получат от надзорного ведомства представления.

Между тем, два дня назад «Парламентская газета» сообщила о том, что ситуацию с Байкалом рассматривали на совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, на котором присутствовал гендиректор АО «Росгеология» Роман Панов. Глава компании сообщил, что способы ликвидации отходов еще не определены. Сейчас «Росгеология» и компания-подрядчик «внимательно изучают все поступающие от экспертов предложения».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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