Кабмин схочет разрешить вырубку леса на Байкале ради РЖД. «Загубим озеро!», – предупредили экологи

Кабмин России разработал поправки в закон «Об охране озера Байкал», которые позволят РЖД вырубать лес для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на копию документа, подлинность которого подтвердили в Минприроды.

Законопроект подготовлен во исполнение поручения президента для реализации проекта модернизации БАМа и Транссиба, сообщила представитель министерства. Конкретные объемы и виды работ определятся после прохождения государственных экспертиз, уточнила она.

По сведениям издания, правительство предлагает перевести земли лесного фонда в категорию земель, где разрешено строительство. Также могут разрешить вырубку лесных насаждений в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, «если нет других вариантов размещения объектов расширения инфраструктуры БАМ и Транссиба».

Представитель РЖД пояснил, что изменения в федеральный закон «Об охране озера Байкал» необходимы для проведения работ по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба. По его словам, речь идет о модернизации и расширении отдельных объектов инфраструктуры и «проведении работ вдоль полосы отвода существующих железных дорог». При этом он подчеркнул, что работы будут проводиться только при отсутствии других вариантов размещения и вне границ особо охраняемых природных территорий.

Против поправок в закон выступили экологи. По их мнению, вырубка леса приведет к разрушению экосистемы Байкала. В частности, как заявил российский координатор организации «Реки без границ» Александр Колотов, сплошные вырубки лесных насаждений на Байкале в горных территориях приведут к эрозии почв. По его словам, это обернется тем, что в Байкал будут стекать глина, песок и биогенные элементы, что нанесет вред озеру.

Председатель экологической ассоциации «Байкальское содружество» Екатерина Удеревская согласилась с мнением коллеги. «Надо искать другие варианты размещения объектов РЖД, в противном случае мы можем увидеть разрушение экосистемы Байкала, поскольку лес и вода напрямую взаимосвязаны», – полагает эколог. Она настаивает, что массовые рубки леса на Байкале, которые уже осуществляются сегодня, привели к изменениям климата в регионе.

Как сообщал «Новый День», в начале марта известный стилист и шоумен Сергей Зверев провел на Красной площади одиночный пикет в защиту Байкала. Он выступил против строительства завода по разливу байкальской воды для последующей поставки в Китай и Южную Корею. 13 мая Тверской районный суд Москва оштрафовал стилиста на 15 тысяч рублей. В конце мая Зверев подал апелляционную жалобу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.07.19

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